Associated Press va oferi conţinut pentru sistemul de inteligență artificială generativă Gemini al Google

Agenţia de presă americană Associated Press va furniza conţinut de actualitate pentru sistemul de inteligenţă artificială (AI) generativă Gemini, aparţinând Google, a anunţat miercuri gigantul din domeniul tehnologiei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„AP va oferi acum un flux de ştiri în timp real pentru a ajuta la generarea de răspunsuri relevante în aplicaţia Gemini”, a declarat directorul Google Jaffer Zaidi într-o postare pe blog.

Data de la care va începe această colaborare nu a fost dezvăluită, nici valoarea parteneriatului dintre cele două părţi.

AP şi Google colaborează deja asupra conţinutului de actualitate care apare în motorul de căutare al companiei Google.

Chiar dacă acest tip de parteneriat este încă relativ rar, câţiva actori media au semnat recent acorduri cu companii care dezvoltă sisteme AI generative pentru a îmbunătăţi acurateţea răspunsurilor oferite de modelele lor, ce sunt capabile să producă tot felul de conţinuturi la o simplă cerere prin viu grai.

Agenţia franceză de presă (AFP) şi compania franceză de dezvoltare şi cercetare în domeniul AI Mistral au încheiat de asemenea joi un parteneriat care îi permite chatbot-ului dezvoltat de Mistral să folosească informaţiile de actualitate ale agenţiei.

OpenAI, compania americană care a realizat emblematicul instrument AI ChatGPT şi site-ul american de ştiri Axios au anunţat miercuri un contract pe trei ani care prevede că ChatGPT poate folosi articolele site-ului pentru a formula răspunsuri.

În schimb, startup-ul lui Sam Altman s-a angajat să finanţeze deschiderea a patru noi redacţii Axios în Statele Unite, la Pittsburgh, Pennsylvania, Kansas City, Missouri, Boulder, Colorado şi Huntsville, Alabama.

De asemenea, OpenAI a ajuns la un acord cu Associated Press care îi permite să utilizeze arhivele agenţiei de presă începând cu 1985, şi a încheiat parteneriate cu grupul german Axel Springer (editor al tabloidului Bild), cotidianul francez Le Monde, grupul spaniol Prisa Media ( El Pais, As), ziarul economic britanic Financial Times sau grupul News Corp, parte a familiei Murdoch.