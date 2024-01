Ascensiunea produselor de îngrijire masculine/ Mărcile de lux și celebritățile lansează game de machiaj și îngrijire pentru bărbați, cu vânzări în creștere cu 77% de la an la an.

Îngrijirea bărbaților este o afacere în plină expansiune: un studiu recent citat de The Guardian a arătat că cheltuielile pentru produsele de înfrumusețare masculină au crescut cu 77% de la an la an.

Subiectul a fost în centrul atenției săptămâna aceasta, după ce fostul actor din Neighbours, Jason Donovan, a fost fotografiat în timp ce ieșea din mare pe plaja Bondi din Sydney, purtând ojă de unghii neagră. „Produsul meu sunt eu, a mă întreține este o existență egoistă. Îmi place să fac un masaj de două ori pe săptămână și ador masajul picioarelor și să-mi fac unghiile”, a declarat recent Donovan pentru Times.

Unghiile bărbaților au avut un moment de glorie în ultima vreme cu celebrități ca Harry Styles sau rapperul A$AP Rocky și Jeremy Allen White, starul serialului TV The Bear, ieșind în evidență.

Nu e vorba doar de unghii. Poate stimulate de creșterea numărului de influenceri de frumusețe masculini care prezintă sfaturi de frumusețe și rutine de machiaj pe rețelele de socializare, produsele de machiaj dedicate bărbaților au apărut pe străzile mari și în saloanele de înfrumusețare de lux din Marea Britanie și SUA.

Chanel a lansat o linie de machiaj pentru bărbați în 2018. Aceasta a fost urmată de linii de frumusețe masculină VIP, precum Styles’s Pleasing și S’able Labs a lui Idris Elba, care au avut deja un efect asupra modului în care bărbații din Marea Britanie privesc îngrijirea.

Susținerea celebrităților a ajutat și ea prin numirea unor celebrități masculine ca ambasadori, cum ar fi Tom Daley pentru Rimmel, încurajând bărbații care nu sunt celebrități să experimenteze cu aspectul lor.

Impactul poate fi treptat în lumea reală – majoritatea cheltuielilor pentru produse și tratamente de înfrumusețare sunt încă efectuate de femei.

Bărbații pasionați de frumusețe sunt de toate formele și dimensiunile: John Gessler, un îngrijitor în vârstă de 60 de ani și cititor al ziarului Guardian din Barnsley, folosește „puțină cremă hidratantă pentru părțile mele uscate” și anticipează că poate va trebui să își adapteze rutina în viitor, folosind „un pic mai multă cremă hidratantă”. Fernando López, un cititor al Guardian din Miami, pe de altă parte, folosește un exfoliant pentru față, o cremă pentru ochi, un ser de vitamina C și o injecție de Botox de două ori pe an.

La capătul celălalt al scalei se află John King, în vârstă de 74 de ani. King nu numai că nu s-a mai spălat pe cap de mai bine de 12 ani, dar, în ultimii cinci ani, s-a clătit pur și simplu în râurile înghețate din regiunea Ardnamurchan, Highland, Scoția.

„Nu folosesc săpun sau deodorant și nu miros, nici măcar atunci când muncesc din greu la tăierea lemnelor de foc”, a declarat fostul arhitect. „A fost o revelație pentru mine să realizez că întreaga industrie cosmetică se bazează pe un truc de încredere. Pur și simplu nu avem nevoie de aceste produse”.