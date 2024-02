Nume mari la ediția de anul acesta a festivalului „Jazz in the Park” din Cluj Napoca: Avishai Cohen Trio, Tigran Hamasyan Trio şi Jazzanova

Organizatorii „Jazz in the Park” anunţă, marţi, că la ediţia din acest an a festivalului, care va fi organizată la Cluj-Napoca în perioada 30 august-1 septembrie, vor fi prezente şi trupele Avishai Cohen Trio, Tigran Hamasyan Trio şi Jazzanova, care au fost solicitate de fanii din ţara noastră.

„Premiere naţionale şi locale, varietate muzicală şi multă emoţie: primul anunţ de artişti din 2024 al Jazz in the Park! După cum ne-am obişnuit în ultimii 3 ani, luna februarie marchează primul anunţ de artişti al Jazz in the Park! Primele nume confirmate la ediţia a XII-a sunt: Cymande (UK), Avishai Cohen Trio (IL), Manu Katche (FR), Tigran Hamasyan Trio (AM), Jazzanova Live (DE), Kinga Glyk (POL), KRiSPER (RO), Amphitrio (RO), Oreglo (UK) şi Wasted Generation (IT)!”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de organizatorii festivalului.

Ediţia a XII-a a Jazz in the Park va avea loc în 30 august – 1 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, unde vor fi amenajate patru scene în festival şi una de noapte şi vor avea loc „multe activităţi special curatoriate şi peste 40 de concerte pentru această ediţie, care se anunţă cea mai specială de până acum”.

„Publicul poate să cumpere până în 15 martie abonamente la cel mai mic preţ disponibil, anume 300 lei, făcând din Jazz in the Park poate cel mai accesibil festival de muzică din România! Aleşii publicului: Avishai Cohen Trio, Tigran Hamasyan Trio şi Jazzanova. În urma chestionarelor de feedback aplicate în 2023, de către echipa Jazz in the Park, în rândul publicului participant la festival a reieşit că cele trei nume menţionate au mulţi fani în România. De asemenea, niciuna din cele trei formaţii nu a mai concertat vreodată în Cluj”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Potrivit sursei citate, Jazz in the Park îşi doreşte să promoveze nu doar numele mari ale genului, ci şi să descopere şi să sprijine tinerele trupe care aleg o carieră în jazz. Îi regăsim aici pe Kinga Glyk – o artistă poloneză considerată urmaşa lui Marcus Miller la bass, pe Wasted Generation – un proiect nou sprijinit de Institutul Cultural „Puglia Sounds”, din Italia, pe Oreglo: viitorul jazzului în UK, respectiv pe KRiSPER şi pe Amphitrio: două proiecte româneşti de jazz, ambele de perspectivă.

„Ne sunt foarte dragi oamenii din comunitatea Jazz in the Park şi le suntem recunoscători pentru că-i simţim alături de noi şi implicaţi în toate eforturile noastre. Tocmai de aceea, cred că bucuria e şi mai mare pentru noi atunci când reuşim să confirmăm artişti ceruţi de ei. Anul acesta s-a întâmplat nu doar cu unul, ci cu trei nume. Nu putem spune că a fost uşor, dat fiind că perioada Jazz in the Park este una atipică pentru turnee, dar iată că am reuşit. Atunci când motivaţia ta e o comunitate în plină creştere, lucrurile se aşează frumos. Dovada e chiar în anunţul de azi”, a afirmat managerul festivalului, Denisa Dan, citată în comunicat.

Conform sursei citate, Jazz in the Park şi-a creat în timp reputaţia de a face content de festival calitativ şi foarte atent curatoriat, efort menit să contribuie la experienţa participanţilor.

„Este singurul festival din România care încurajează practicarea muzicii ca hobby şi promovează echipamente audio pentru cei care vor să o asculte mai bine. Pentru ca experienţa de festival să fie completă, punem accent atât pe momente culinare speciale, cât şi pe activităţi complementare, gândite pentru publicul de toate vârstele”, precizează organizatorii.

Parteneri instituţionali ai festivalului sunt Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Europe Jazz Network, Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte.