Armata Israeliană (IDF) a început anchete interne privind erorile din perioada premergătoare atacului terorist al Hamas din 7 octombrie 2023

Constatările urmează să fie prezentate șefului Statului Major IDF, generalul locotenent Herzi Halevi, până la începutul lunii iunie; ancheta se va concentra pe percepția armatei asupra Gaza, pe evaluările serviciilor de informații, pe luptele din timpul atacului, relatează Times of Israel.

IDF a trimis joi protocoale comandanților cu privire la modul în care unitățile lor trebuie să desfășoare investigații interne privind eșecurile armatei în perioada premergătoare masacrului din 7 octombrie al grupării teroriste Hamas, a anunțat armata.

Anchetele au ca scop să tragă concluzii operaționale pentru armată și nu vor examina acțiunile conducerii politice, evitând o luptă cu liderii guvernului care au insistat ca investigațiile poilitice să aștepte până după încheierea războiului Israelului împotriva Hamas.

Investigațiile interne ar urma să se concentreze pe un interval de timp care începe din martie 2018, de la revoltele de la granița cu Gaza lansate de Hamas până la 10 octombrie 2023, momentul în care trupele israeliene au restabilit controlul asupra sudului Israelului în urma atacului.

Concluziile ar urma să fie prezentate generalului Halevi, până la începutul lunii iunie, potrivit armatei.

Investigațiile vor fi efectuate concomitent cu luptele în curs de desfășurare în Fâșia Gaza. Se așteaptă ca orice evoluție majoră a războiului să încetinească ritmul anchetelor.

Unitățile considerate ca având un rol în eșecul de a observa pregătirile Hamas sau de a se pregăti în mod adecvat pentru atacul grupului terorist din 7 octombrie vor investiga următoarele patru subiecte principale:

Evoluția percepției IDF asupra Gaza, cu accent pe graniță, începând din 2018. Această examinare va include, de asemenea, o privire asupra concepției armatei cu privire la propriile sale apărări și a planurilor sale operaționale împotriva amenințărilor din Gaza.

Evaluările serviciilor de informații ale IDF cu privire la Hamas din 2018 până la izbucnirea războiului. Această examinare va analiza scenariile de amenințare ale armatei, dezvoltarea capacităților de culegere de informații ale IDF și modul în care au fost auditate informațiile, inclusiv așa-numita unitate „avocatul diavolului”, care are sarcina de a pune la îndoială evaluările și concepțiile IDF.

Procesul de informații și de luare a deciziilor în ajunul zilei de 7 octombrie, precum și în zilele premergătoare. Această examinare va examina toate deciziile care au fost luate la toate gradele pentru a clarifica ce a mers prost.

Perioada dintre 7 și 10 octombrie, când trupele au restabilit controlul asupra tuturor comunităților și bazelor militare din sudul Israelului care fuseseră invadate de Hamas. Această examinare va analiza bătăliile care au avut loc și va examina comanda și controlul fiecărei unități, formațiunile și ordinele date.

De asemenea, IDF urmează să cerceteze alte cinci subiecte: 1) principalele bătălii din timpul luptelor; 2) mobilizarea rezerviștilor și răspunsul logistic al armatei; 3) planificarea pe termen lung, inclusiv stocurile de muniție și piesele de schimb pentru arme și vehicule; 4) gestionarea morților din 7 octombrie; 5) funcționarea continuă a armatei.

Printre unitățile care urmează să efectueze investigațiile se numără Direcția Operațiuni, Comandamentul Sudic, Divizia Gaza și Unitatea 8200 a Direcției de Informații Militare, care se ocupă de informații de semnal.

Aproximativ 3.000 de teroriști conduși de Hamas au invadat din Fâșia Gaza în sudul Israelului la 7 octombrie, desfășurând un raid criminal de o intensitate și o amploare fără precedent. IDF s-a străduit să organizeze un răspuns, bazele cele mai apropiate de graniță fiind invadate, iar lanțul de comandă părând rupt în mijlocul haosului.

Atacul a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane în Israel, alte 253 de persoane au fost răpite și o mare parte din zonă a fost devastată. Majoritatea victimelor au fost civili.

Ca răspuns, Israelul a lansat o campanie militară menită să distrugă Hamas și să obțină libertatea ostaticilor, dintre care peste 100 sunt încă în captivitate.

Într-un mesaj trimisă joi trupelor, Halevi a declarat că investigațiile interne au rolul de a ajuta IDF să învețe.

„Am avut parte de incidente dificile la începutul luptelor, nu am reușit să protejăm civilii, o sarcină de cea mai mare importanță. Dacă nu analizăm cu curaj ceea ce am făcut, ne va fi greu să învățăm și să ne îmbunătățim, ne va fi greu să ne ridicăm în fața cetățenilor Israelului și să spunem că am analizat și am învățat și vom ști cum să-i protejăm mai bine”, a scris el.

IDF a declarat că anchetele interne sunt „necesare” pentru ca armata să se poată îmbunătăți în contextul luptelor în curs de desfășurare, precum și pentru a lucra pentru ca israelienii strămutați din nordul Israelului să se întoarcă acasă în condiții de siguranță, în contextul atacurilor zilnice ale organizației șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah.

Investigațiile nu au legătură cu anchetele externe planificate privind comportamentul armatei în perioada premergătoare zilei de 7 octombrie, care sunt în prezent suspendate. Planurile de revizuire independentă au fost întâmpinate cu proteste din partea liderilor guvernamentali, care par să se fi temut că ar putea fi criticați.

La sfârșitul lunii ianuarie, Halevi a declarat că ancheta externă va fi lansată doar după ce vor fi finalizate anchetele interne.