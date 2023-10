Armata israeliană anunță că a ucis trei agenți de rang înalt ai Hamas

Israelul susține că au ucis un alt comandant Hamas, potrivit unui comunicat al IDF, citat de Jerusalem Post.

Avioanele de luptă ale forțelor aeriene l-au eliminat pe comandant, Hassan al-Abdallah, într-o lovitură dirijată de informații transmise de serviciul israelian Shin Bet.

Ulterior, Armata israeliană a anunțat că a lovit trei agenți de rang înalt ai Hamas din Batalionul Daraj Tuffah, care a jucat un rol important în atacul asupra sudului Israelului din 7 octombrie.

Based on precise IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck 3 senior Hamas operatives in the Daraj Tuffah Battalion.

The battalion’s operatives played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7, and is considered to be the most… pic.twitter.com/WOnmE2Cv3O

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023