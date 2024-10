Armand Duplantis și Yaroslava Mahuchikh au fost desemnați cei mai buni atleți europeni ai anului

Suedezul Armand Duplantis, campion olimpic și recordman mondial la săritura cu prăjina, și ucraineanca Yaroslava Mahuchikh, deținătoarea de record mondial la săritura în înălțime, au fost numiți cei mai buni atleți europeni ai anului la ceremonia Golden Tracks desfășurată în Skopje, Macedonia de Nord, conform Record.

Duplantis, care a ridicat ștacheta mondială la 6,26 metri în această vară, a fost preferat în fața altor atleți de renume, precum norvegianul Jakob Ingebrigtsen, campion la 5.000 de metri, și Miltiadis Tentoglou din Grecia, campion la săritura în lungime.

Regele Carl XVI Gustav al Suediei și Regina Silvia au împărtășit după succesul de la Paris două fotografii în care îl felicită pe săritorul cu prăjina suedez și medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, Armand „Mondo” Duplantis. Acest „Mondo” este cu adevărat un „record-breaker” care continuă să-și depășească propriile performanțe într-un mod remarcabil.

In a league of his own! 🙌

Armand Duplantis 🇸🇪 is your men’s European Athlete of the Year! 🏆

🥇 European champion

🥇 Olympic champion

🥇 World indoor champion

📊 World records at 6.24m, 6.25m, 6.26m#GoldenTracks pic.twitter.com/WZyidvpgEI

— European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024