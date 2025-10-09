G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

ArcelorMittal Hunedoara repornește producția din 1 noiembrie / Reluarea activității va fi…

ArcelorMittal
Sursa foto: ArcelorMittal

ArcelorMittal Hunedoara repornește producția din 1 noiembrie / Reluarea activității va fi posibilă datorită livrării de materie primă din Ucraina / Cei 470 de salariați s-au aflat în șomaj tehnic

Articole9 Oct • 129 vizualizări 0 comentarii

Angajații combinatului ArcelorMittal din Hunedoara vor reveni la muncă începând cu data de 1 noiembrie, după ce conducerea companiei a decis reluarea producției la linia de laminare. Informația a fost confirmată de Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul, notează Agerpres, preluat de Radio Reșița.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Până la reluarea activității, toți cei 470 de salariați se află în șomaj tehnic, fiind remunerați cu 75% din salariu.
Reluarea producției va fi posibilă datorită livrării de materie primă din Ucraina. Oțelul necesar vine de la combinatul Krivoi Rog, parte a aceluiași grup ArcelorMittal, urmând să fie folosit pentru producerea de laminate lungi la Hunedoara.
„Combinatul va reporni după 1 noiembrie. În funcție de prețul energiei electrice și al fierului vechi, s-ar putea redeschide și oțelăria electrică”, a declarat liderul sindical pentru Agerpres.
Activitatea va fi reluată treptat, în funcție de cererea de pe piață, costurile energetice și taxele de mediu. O parte dintre angajați vor lucra în laminor, iar cei de la oțelărie vor asigura mentenanța și paza.
Este posibil ca, cel puțin într-o primă etapă, producția să se desfășoare în campanii de una-două săptămâni.
Pe 12 septembrie, ArcelorMittal a anunțat oprirea definitivă a producției, invocând costurile mari la energie și concurența produselor din afara UE. Doar câteva zile mai târziu, angajații au organizat un protest spontan în fața Oțelăriei Electrice 2.
Ca reacție, autoritățile locale și parlamentarii din Hunedoara au cerut desecretizarea contractului de privatizare semnat în trecut cu grupul ArcelorMittal, invocând lipsa de transparență și impactul economic asupra regiunii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Investitori turci, interesaţi să preia combinatul siderurgic de la Hunedoara după închiderea acestuia de către ArcelorMittal

Articole17 Sep 2025 • 24.220 vizualizări
0 comentarii

Compania siderurgică ArcelorMittal anunţă oprirea definitivă a producţiei la fabrica sa din municipiul Hunedoara, unde se produceau profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură

Articole12 Sep 2025 • 5.205 vizualizări
0 comentarii

Compania ArcelorMittal, al doilea producător mondial de oţel, renunţă la planurile pentru oţel verde în Germania din cauza costurilor ridicate cu energia

Articole20 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.