ArcelorMittal Hunedoara repornește producția din 1 noiembrie / Reluarea activității va fi posibilă datorită livrării de materie primă din Ucraina / Cei 470 de salariați s-au aflat în șomaj tehnic

Angajații combinatului ArcelorMittal din Hunedoara vor reveni la muncă începând cu data de 1 noiembrie, după ce conducerea companiei a decis reluarea producției la linia de laminare. Informația a fost confirmată de Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul, notează Agerpres, preluat de Radio Reșița.

Până la reluarea activității, toți cei 470 de salariați se află în șomaj tehnic, fiind remunerați cu 75% din salariu.

Reluarea producției va fi posibilă datorită livrării de materie primă din Ucraina. Oțelul necesar vine de la combinatul Krivoi Rog, parte a aceluiași grup ArcelorMittal, urmând să fie folosit pentru producerea de laminate lungi la Hunedoara.

„Combinatul va reporni după 1 noiembrie. În funcție de prețul energiei electrice și al fierului vechi, s-ar putea redeschide și oțelăria electrică”, a declarat liderul sindical pentru Agerpres.

Activitatea va fi reluată treptat, în funcție de cererea de pe piață, costurile energetice și taxele de mediu. O parte dintre angajați vor lucra în laminor, iar cei de la oțelărie vor asigura mentenanța și paza.

Este posibil ca, cel puțin într-o primă etapă, producția să se desfășoare în campanii de una-două săptămâni.

Pe 12 septembrie, ArcelorMittal a anunțat oprirea definitivă a producției, invocând costurile mari la energie și concurența produselor din afara UE. Doar câteva zile mai târziu, angajații au organizat un protest spontan în fața Oțelăriei Electrice 2.

Ca reacție, autoritățile locale și parlamentarii din Hunedoara au cerut desecretizarea contractului de privatizare semnat în trecut cu grupul ArcelorMittal, invocând lipsa de transparență și impactul economic asupra regiunii.