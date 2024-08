Arbitru de polo român se retrage din activitate după Jocurile Olimpice / Nu a mai fost delegat după ce la meciul dintre Italia și Ungaria, sistemul VAR a analizat greșit o fază de joc / ”S-au făcut jocurile ca eu să nu prind finala”

Dezgustat de experienţa trăită la Jocurile Olimpice de la Paris, orădeanul Adrian Alexandrescu a decis să pună capăt carierei de arbitru de polo, anunță Bihoreanul.

Considerat a fi cel mai bun arbitru român de polo, care a arbitrat zeci de finale la competiţii importante, precum Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene şi cupe europene, a devenit victimă colaterală în urma unei erori de arbitraj.

La partida din sferturile de finală a turneului masculin, dintre Italia şi Ungaria, s-a consemnat o fază litigioasă în sfertul al doilea, când italienii au marcat golul de 3-3. Acesta a fost anulat apoi pe motiv de brutalitate, după analiza VAR. Decizia de brutalitate i-a aparţinut însă colegului lui Alexandrescu, muntenegreanul Veselin Miskovic, aflat pe partea opusă.

Din păcate, însă, şi calitatea slabă a sistemului VAR a făcut ca hotărârea luată de acesta să se dovedească ulterior greşită.

După joc, italienii, frustraţi că au pierdut, s-au agăţat de acea fază şi au continuat scandalul, depunând şi memorii, care au fost respinse de comisiile World Aquatics, iar arbitrul român nu a mai fost delegat la meciuri la Jocurile Olimpice.

„Eu am fost oprit să mai oficiez la meciuri, dar delegatul de la meciul nostru de ce nu a dat sugestii dacă a văzut că decizia nu este ok? Regulamentar putea face acest lucru. Eu am arbitrat pe partea opusă, colegul meu a luat decizia şi după ce a revăzut faza la VAR. Conform protocolului nu aveam voie să mă duc pe partea cealaltă dacă nu sunt chemat. Nu fug de responsabilitate, dar asta este realitatea.

Este a doua ediţie a Jocurilor Olimpice la care mi se face o nedreptate şi e prea mult. Am luat decizia să renunţ la cariera de arbitru internaţional.

Nu pot să continui să lucrez cu nişte oameni care n-au avut reacţie la tot felul de minciuni propagate pe nişte site-uri. Nu să mă apere, ci să se spună adevărul”, a mai precizat Adrian Alexandrescu, care ar mai fi putut arbitra încă şase ani.