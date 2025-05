Ar trebui să rupi vreodată legăturile cu părinții tăi? Care sunt cauzele înstrăinării și cât de frecvente sunt situațiile în care copiii se despart de părinții lor – studiu BBC

Înstrăinarea dintre părinți și copiii lor este surprinzător de frecventă – iată ce spun studiile despre luarea unei astfel de decizii dificile.

Sarah a rupt prima dată legăturile cu mama ei la doar câteva zile după ce a împlinit 21 de ani. „Eram foarte furioasă”, spune Sarah, al cărei nume a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea. Ea a pus capăt relației în timpul unui apel telefonic furios, relatează BBC.

Faptul că părinții ei au fost prea ocupați pentru a-i sărbători ziua de naștere a fost un lucru. Dar era mai mult decât atât. Sarah era sătulă de răceala, absorbția de sine și dezinteresul mamei sale față de viața ei. Ea a subestimat educația lui Sarah și a presat-o constant să ajute la ferma familiei. Mai presus de toate, Sarah era rănită de faptul că mama ei nu reușea să o protejeze de tatăl ei care o controla și uneori o abuza.

Timp de doi sau trei ani, Sarah nu a avut niciun contact cu mama ei, care, de asemenea, nu a contactat-o niciodată pe Sarah. „M-am simțit destul de eliberată”, își amintește Sarah.

Cu toate acestea, când a decis în cele din urmă să se mute în străinătate, Sarah nu a vrut să lase lucrurile pe o notă proastă și a reluat legătura cu părinții ei. Aceștia nu s-au căit și s-au purtat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, spune ea, iar în următoarele două decenii au urmat alte perioade de înstrăinare.

Mulți susțin că înstrăinarea de membrii familiei este în creștere, dar datele care să susțină acest lucru este dificil de documentat. Este surprinzător de frecventă, conform datelor care există. Iar decizia de a te despărți de proprii tăi părinți este una importantă.

Atunci, când este corect să o facem și este probabil să ne facă mai fericiți sau mai înțelepți? În cele din urmă, ce ne datorează părinții noștri – și ce le datorăm noi lor?Există relativ puține cercetări privind înstrăinarea, spune Lucy Blake, lector superior de psihologie la University of the West of England și autoare a cărții No Family is Perfect: A Guide to Embracing the Messy Reality. „Este încă tabu”, spune ea. „Este un subiect destul de înfricoșător despre care oamenii nu vor să vorbească. Ei cred că este doar ceva ce se întâmplă altor oameni.”

Un studiu publicat în 2022, care a folosit date dintr-un sondaj efectuat pe mai mult de 8 500 de persoane din SUA, a arătat că 26% dintre acestea au avut perioade de înstrăinare de tatăl lor și 6% de mama lor pe parcursul unei perioade de 24 de ani. Printre aceștia s-au numărat și persoane care încă își vedeau părinții ocazional. Un studiu similar efectuat pe un eșantion de 10 200 de persoane din Germania a arătat că 9% dintre cei care au răspuns au trecut prin perioade de înstrăinare de mamă și 20% de tată pe o perioadă de 13 ani.

Într-un alt studiu realizat în SUA pe 1 340 de persoane, detaliat într-o carte publicată în 2020, sociologul Karl Pillemer de la Universitatea Cornell spune că a constatat că 10% dintre aceștia erau în prezent complet înstrăinați de un părinte sau de un copil – neavând niciun contact.

Dar, deoarece nu există date care să urmărească persoanele care au fost înstrăinate pe perioade lungi de timp, este greu de știut dacă acest fenomen devine din ce în ce mai frecvent. Unii cercetători, precum Pillemer, cred totuși că da.

„În generațiile anterioare generației baby boomers, exista o normă foarte puternică de solidaritate familială – că sângele este mai gros decât apa. Aceste norme au slăbit”, spune Pillemer, care susține că acesta nu este neapărat un lucru rău. Noile norme familiale, cum ar fi parteneriatele necăsătorite și cuplurile fără copii, au devenit, de asemenea, mai acceptabile de-a lungul timpului, notează el.

Joshua Coleman, un psiholog clinician care lucrează cu familii înstrăinate și care a scris mai multe cărți pe această temă, este de acord. El adaugă că individualismul în creștere poate, de asemenea, conduce la înstrăinare.

”Relațiile noastre cu ceilalți oameni sunt considerate secundare”

„Cultura individualismului este o preocupare pentru propriul sine, propria identitate, propria fericire”, susține el. „Și astfel, relațiile noastre cu ceilalți oameni sunt considerate secundare”. Studiile sugerează că părinții în vârstă din SUA sunt de două ori mai predispuși să aibă o relație proastă cu copiii lor decât părinții din țări puțin mai puțin individualiste, precum Israel, Germania și Regatul Unit.

Coleman susține că acest lucru este amplificat și mai mult de social media. Este din ce în ce mai ușor să îți găsești online propriul trib de oameni care gândesc la fel ca tine, iar mulți influenceri ne încurajează să tăiem legăturile cu persoanele „toxice”.

Utilizarea tot mai frecventă a terapeuților a jucat, de asemenea, un rol, susține el. Și nu întotdeauna spre bine – unii terapeuți pot, de exemplu, să „diagnosticheze” membri ai familiei cu afecțiuni psihiatrice fără măcar să-i cunoască, după ce au auzit doar o parte a poveștii. Acest lucru, însă, contravine normelor etice din domeniile psihiatriei și psihologiei. Coleman spune că a întâlnit mulți copii adulți care, în urma terapiei, au acuzat un părinte de toxicitate, narcisism sau tulburare de personalitate borderline.

Asta nu înseamnă că ruperea legăturilor este neapărat o decizie proastă. Mulți oameni au motive foarte bune să facă acest lucru, în special cei care au suferit abuzuri în copilărie, spune Pillemer. „Nu ar trebui să existe niciun stigmat social în legătură cu acest lucru”, spune el. Coleman adaugă că același lucru poate fi valabil și în cazul în care părinții sunt complet nepocăiți de comportamentul lor sau refuză chiar să vă asculte.

Identitatea și sexualitatea pot fi, de asemenea, factori-cheie

Dar Pillemer spune că cercetarea sa, care a inclus un sondaj și interviuri în profunzime cu 300 de persoane înstrăinate, a constatat că, de multe ori, o „acumulare de interacțiuni negative minore”, cum ar fi tensiunile cu socrii, conduce la ruperea legăturilor.

Într-un sondaj realizat în SUA de Coleman pe un eșantion de peste 1 000 de persoane, majoritatea persoanelor au menționat acțiuni specifice întreprinse de membrii familiei sau dinamica generală a familiei drept motive ale înstrăinării lor. Acest lucru este uneori legat de consecințele unui divorț, de a fi de partea unuia dintre părinți sau de a nu le plăcea noul partener.

Identitatea și sexualitatea pot fi, de asemenea, factori-cheie, unii părinți refuzând să accepte că copilul lor este homosexual, de exemplu. Aproape o cincime au afirmat că diferențele politice reprezintă un motiv.

Cu toate acestea, atunci când Blake a intervievat aproximativ 800 de persoane din Regatul Unit care erau înstrăinate de un membru al familiei, a constatat că majoritatea oamenilor au menționat abuzul emoțional drept motiv. „De obicei, este vorba despre părinți problematici, cum ar fi părinți foarte duri, părinți care controlează, părinți autoritari”, spune ea, dar subliniază că participanții la sondajul ei au fost persoane care au căutat în mod specific sprijin pentru a face față înstrăinării, astfel încât nu sunt neapărat complet reprezentative pentru toți cei care se confruntă cu aceasta. Dar ea spune că sondajul evidențiază un aspect frecvent trecut cu vederea al relațiilor familiale dificile.

„Nu cred că cineva trebuie să rămână într-o relație în care nu se simte în siguranță”, spune ea. „Adesea, ne gândim la abuzul fizic sau sexual, dar abuzul emoțional este la fel de important să vorbim despre el.”

Coleman și Pillemer spun că abuzul emoțional este un termen complex și care poate fi folosit greșit. Uneori, un copil adult poate avea o boală mintală sau o problemă de abuz de substanțe care îl face să își rescrie întreaga istorie a copilăriei într-un mod care îi aruncă pe nedrept pe părinții care îi susțin drept răufăcători abuzivi, spune Coleman. Dar este important să nu neglijăm efectul pe care abuzul emoțional autentic îl poate avea asupra celor care îl experimentează.

Se schimbă regulile. Dar cât de mult le datorăm de fapt părinților?

Normele pentru o educație parentală sănătoasă se schimbă, de asemenea, continuu, adaugă el. Ceea ce astăzi este considerat abuz emoțional sau neglijență poate să nu fi fost considerat astfel în trecut. De exemplu, în prezent, părinții încearcă adesea să recunoască și să sprijine boala mintală a copilului lor. Cu 40 de ani în urmă, însă, înțelegerea publică a problemelor de sănătate mintală era mult mai limitată decât în prezent.

În mod clar, unii oameni consideră că ruperea legăturilor cu părinții lor este uneori necesară. Dar cât de mult le datorăm de fapt?

„Sunt divizat”, spune filosoful Christopher Cowley de la University College Dublin, când este întrebat ipotetic dacă le datorăm părinților noștri o relație pe viață. „Într-un sens, le datorez părinților m

ei totul în sens literal, metafizic și existențial. Dar, în mod clar, dacă am supraviețuit unor abuzuri îngrozitoare din partea părinților, atunci se presupune că asta înseamnă că nu mai am nicio datorie.” O relație ideală între părinte și copilul adult, spune el, ar semăna cu o prietenie.

Când suntem copii, puterea și responsabilitatea relației le revin în întregime părinților noștri. Dar acest lucru se schimbă pe măsură ce creștem. Adolescenții au adesea nevoie să își învinovățească și să își critice părinții într-un proces natural de distanțare, explică Cowley. „Dar odată ce devii un adult deplin, nu poți da vina pe părinți pentru toate problemele tale”, susține el. Iar la un moment dat, părinții noștri devin foarte bătrâni și vulnerabili. Atunci, spune el, am putea dori să arătăm un pic mai multă răbdare și milă.

Atunci când ne judecăm propriile eșecuri, adesea dăm vina pe circumstanțe externe mai degrabă decât pe noi înșine. Dacă nu respectăm un termen limită, de exemplu, am putea susține că nu am avut suficient timp la dispoziție sau că (proverbialul) câinele ne-a mâncat temele. Dar nu suntem întotdeauna la fel de înțelegători cu ceilalți oameni. Așadar, dacă vrem să fim corecți cu părinții noștri, ar trebui să luăm în considerare și circumstanțele lor externe. Oare lipsa de cunoștințe, o boală psihică, o traumă sau o situație financiară precară ar fi putut contribui la educația lor defectuoasă?

Cum putem obține liniștea sufletească

Pillemer își amintește că a intervievat o mamă și fiul ei înstrăinat. Ei nu se mai văzuseră de aproximativ 25 de ani. Despre mamă, el spune: „Soțul ei a abandonat-o la începutul anilor 1960, iar femeile aveau puține opțiuni. Așa că s-a recăsătorit cu un bărbat care nu era grozav, dar nu era abuziv”, adaugă el. „Fiul a resimțit-o pentru asta, dar ea a simțit că familia ei avea nevoie de protecție, lucru pe care el a ajuns în cele din urmă să îl înțeleagă.”

Coleman, la rândul său, spune că întâlnește uneori un copil adult al unei mame singure care l-a crescut fără niciun sprijin paternal. „Iar copilul spune: „Erai plecat prea mult la serviciu și m-am simțit neglijat””, spune Coleman. „Și, pe de o parte, părintele ar trebui să aibă empatie cu asta. Dar copilul ar trebui, de asemenea, să aibă empatie pentru faptul că au avut două locuri de muncă pentru a-l crește.”

Încercarea de a înțelege comportamentul părinților noștri ne poate oferi liniște sufletească. Ne-ar putea face să ne dăm seama că nu toate comportamentele au fost rele sau intenționate, ceea ce ar putea îndepărta o parte din durere. Asta nu înseamnă că trebuie să îi iertăm sau chiar să avem o relație cu ei. Dar, dobândind claritate, am putea neutraliza puterea sinistră a trecutului întunecat. Gândind în acest fel, am putea, de asemenea, să scăpăm de o parte din presiune dacă și noi vom deveni părinți.

Cowley sugerează să ținem cont de efectele psihologice pe tot parcursul vieții ale înstrăinării înainte de a elimina pe cineva din viața noastră. Ne-am mai simți bine dacă părintele ar muri? „Nu poți controla ceea ce te bântuie”, susține el.

Pentru unii oameni, poate fi mai bine să păstreze unele linii de comunicare deschise, deoarece acest lucru lasă cel puțin deschisă posibilitatea unei conversații ulterioare. Dacă întrerupem legăturile la nesfârșit, s-ar putea să ne petrecem restul vieții luptând să înțelegem ce s-a întâmplat.

În cele din urmă, poate doriți să folosiți o tactică prezentată în Biblie, dar și de filosoful Emmanuel Kant: să-i tratăm pe ceilalți așa cum am dori să fim tratați noi înșine. Imaginați-vă în viitor, spune Cowley. Cum v-ați simți dacă copilul dvs. adult s-ar întoarce brusc și ar spune că educația dvs. parentală a fost slabă, pe baza standardelor lor moderne? Este ușor să credem că nu vom face niciodată aceeași greșeală pe care au făcut-o părinții noștri, spune Pillemer, „dar vom face alte greșeli”.

Cât de corecte sunt amintirile despre părinții noștri

Un ultim lucru de luat în considerare: amintirile dumneavoastră din copilărie sunt în întregime exacte? Memoria umană este failibilă și adesea ne amintim greșit lucruri sau inventăm amintiri complet false, mai ales ca adulți.

Acest lucru ne poate ajuta să eliminăm relatările contradictorii despre noi înșine. Să spunem, de exemplu, că vă considerați un extrovertit. Amintirile dvs. pot fi pline de oameni și de evenimente sociale de care v-ați bucurat. Cu toate acestea, dacă mai târziu decideți că sunteți un introvertit, amintirile dvs. s-ar putea schimba – vă veți aminti mai puternic momentele în care ați fost singur sau v-ați simțit inconfortabil în situații sociale.

Același lucru poate fi valabil și pentru amintirile părinților noștri – precum și pentru amintirile lor despre noi. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care unii optează pentru înstrăinare. Coleman spune că mulți oameni consideră stresant să aibă amintiri ambivalente sau contradictorii despre părinții lor. Tăind legăturile, acești oameni își dau seama că nu mai trebuie să se simtă așa – îmbrățișează răul și șterg binele.

Cu toate acestea, poate cea mai importantă întrebare este dacă ruperea legăturilor ne va face cu adevărat fericiți. Pentru mulți oameni, da. „Sondajele arată că copiii adulți spun adesea că se simt mai fericiți și mai puțin stresați ca urmare”, spune Coleman. „Ei simt că a fost o decizie bună, indiferent de rușinea sau vinovăția pe care le simt. În timp ce pentru părinți este opusul. Totul este durere de inimă, tristețe și confuzie.”

Dar în alte cazuri, ruperea acestei relații își creează propriile probleme.

„Înstrăinarea poate fi atât de izolatoare”, spune Blake, care a constatat că mulți copii adulți înstrăinați se luptă, în special în timpul sărbătorilor, când familiile petrec în mod tradițional mult timp împreună. Așadar, dacă intenționați cu adevărat să rupeți legăturile cu părinții dumneavoastră, pregătiți-vă asigurându-vă că aveți o rețea de sprijin în jurul dumneavoastră, vă sfătuiește ea.

Este reconcilierea cu părinții posibilă?

În cercetarea lui Pillemer, doar aproximativ un sfert dintre oameni nu au fost deranjați de înstrăinarea lor. El spune că era destul de comun ca oamenii să înceapă interviul spunând că erau fericiți cu decizia lor, dar mai târziu să recunoască că se simțeau triști și că lucrurile erau nerezolvate. De asemenea, mulți se temeau că își vor regreta decizia: „Când mă înstrăinez, tai creanga pe care stau”, explică Cowley. „Cred că îi face rău copilului adult să piardă contactul cu locul de unde provine”.

Cowley, Pillemer și Coleman spun cu toții că, dacă într-adevăr nu suporți să ai o relație cu părinții tăi, ar trebui să începi prin a te distanța pentru o perioadă limitată. „Am de-a face în fiecare zi cu părinți cu inima frântă care au fost înstrăinați ani de zile și se simt sinucigași”, spune Coleman, care recomandă copiilor adulți care optează pentru înstrăinare să revină la părinți după un an. „Uneori, acest timp este suficient pentru a trezi un părinte”.

Deoarece părinții investesc adesea mai mult timp, bani și efort în relație, înstrăinarea este o problemă mai mare pentru ei, ceea ce înseamnă că, de obicei, trebuie să facă efortul de a repara relația.

Reconcilierea este posibilă. Studiul realizat în 2022 pe 8 500 de persoane din SUA a estimat că 62% dintre persoanele care au fost înstrăinate de mamele lor și 44% dintre cele care au fost înstrăinate de tații lor s-au împăcat, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp pe o perioadă de 10 ani.

Asta i s-a întâmplat lui Sarah, care are în prezent un contact limitat cu mama sa. Aceasta îmbătrânește, spune Sarah, și „a avut o viață destul de grea”, cu perioade de boală mintală semnificativă. „Îmi pare puțin rău pentru ea”, spune Sarah.

Părinții nu le datorează copiilor lor o copilărie perfectă. Iar copiii nu le datorează părinților recunoștință eternă. Poate că ceea ce își datorează unul altuia, totuși, este empatia, auto-reflecția și dorința de a asculta.

