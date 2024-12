„Ar putea deveni complicat”: De ce Grok, noua inteligență artificială al lui Elon Musk, stârnește îngrijorări

Instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, care este disponibil gratuit pentru toți utilizatorii X de la 6 decembrie, provoacă îngrijorare, deoarece este capabil să genereze imagini ultra-realiste cu numeroase personalități publice, scrie BFM TV.

François Bayrou într-o călătorie la Mayotte printre dărâmături, Donald Trump pe un Mario Kart, o întâlnire politică cu Bashar al-Assad … toate aceste imagini au fost create de la zero de Grok.

Instrumentul AI al lui Elon Musk era deja disponibil de un an. Dar, până acum, acesta era disponibil doar abonaților plătitori ai X, fostul Twitter. Din 6 decembrie, instrumentul poate fi utilizat gratuit de către toți utilizatorii rețelei sociale. Este suficient să faceți clic pe fila „Grok” din meniul aplicației, iar chatbotul va genera text și imagini.

„Va deveni un subiect”

Problema este că, spre deosebire de AI-urile rivale, instrumentul este capabil să genereze imagini ultra-realiste ale unei game largi de personalități. Cu riscul, prin urmare, de a induce în eroare utilizatorii și de a crea dezinformări.

Pe X, abundă imaginile cu politicieni în situații ireale. Printre acestea se numără Emmanuel Macron făcând skateboarding, Marine Le Pen îmbrățișându-l pe Jean-Luc Melenchon și Taylor Swift purtând o brățară nazistă.

2 ans après, Grok (qui est maintenant gratuit et accessible à tous sans compte premium…) fait ça en one shot, pas de modèle custom, pas encore parfait mais pas mal sans aucun effort pic.twitter.com/JfYuxdywoN

„Pentru publicul larg, va deveni un subiect. Dacă aveți imagini editate și acestea sunt folosite împotriva fostului iubit sau a cuiva care nu vă place, poate deveni complicat”, adaugă Véronique Reille-Soult, președinte al companiei de consultanță Backbone.

Singura modalitate de a detecta înșelăciunea este menționarea discretă a „Grok” în colțul din dreapta jos al fiecărei imagini generate de inteligența artificială.

Iar situația este puțin probabil să fie reglementată. Elon Musk, proprietarul Grok, a făcut din libertatea de exprimare mantra sa. Așa că nu are nicio intenție de a limita această inteligență artificială. Rețineți, totuși, că termenii și condițiile de utilizare ale Grok interzic în mod normal „încurajarea urii, violenței sau prejudecăților împotriva unui individ sau grup”. Reguli care nu par a fi respectate în totalitate.

Grok 2 from xAI Creates Realistic, Fake Images of celebrities and world leaders.

Grok is now letting users generate and post photorealistic, yet fake, images of public figures on X, with minimal to no guardrails. pic.twitter.com/0BsHNzrUiH

— Areda Emma Afuru Odelo (@AredaCards) August 15, 2024