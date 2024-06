Aproape 200 de unităţi de cazare, restaurante, programe şi atracţii turistice din Harghita au certificare Family-friendly

Aproape 200 de unităţi de cazare, restaurante, programe şi atracţii turistice din Harghita sunt certificate Family-friendly, autorităţile judeţene punând accent, de mai mulţi ani, pe dezvoltarea şi promovarea turismului pentru familii, transmite Agerpres.

Campania Family-friendly a fost lansată în 2020 de către echipa Visit Harghita, pentru a face din judeţul Harghita o destinaţie turistică pentru familii, iar locurile de cazare, restaurantele, activităţile turistice, atracţiile şi evenimentele trebuie să îndeplinească nişte criterii şi primesc certificate Family-friendly.

„Pentru obţinerea certificatului Family-friendly, unităţile de cazare şi catering trebuie să deţină un certificat de clasificare emis de Ministerul Turismului României şi trebuie să îndeplinească criteriile Visit Harghita – Family-friendly. Programele turistice trebuie să respecte, de asemenea, acest set de criterii. În fiecare an, echipa Visit Harghita acordă certificatul Family-friendly pentru trei atracţii turistice, iar din 2024, evenimentele vor fi incluse în ofertă. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita verifică toţi furnizorii de servicii turistice care solicită certificatul. În cazul în care un loc sau un program nu îndeplineşte cerinţele, solicitanţii primesc un termen limită pentru a remedia deficienţele, care sunt apoi verificate din nou’, a transmis Visit Harghita, într-un comunicat.

Vineri, 31 de operatori de turism au primit certificatul Visit Harghita – Family-friendly, în cadrul unui eveniment care a avut loc la o pensiune din satul Văcăreşti, certificată şi ea Family-friendly.

Szabo Karoly, director executiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), a declarat presei că, în total, 188 de unităţi de cazare, restaurante, programe şi atracţii turistice sunt certificate Family-friendly, turismul pentru familii făcând parte din strategia turistică a judeţului, iar intenţia autorităţilor este ca judeţul să devină din ce în ce mai atractiv pe piaţa turistică din România.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna Botond, care este şi preşedintele ADI Harghita, a declarat că se doreşte ca în acest an să se atingă numărul de turişti care au vizitat judeţul înainte de pandemie, iar pentru următorii patru ani se va pune accent, în continuare, pe promovarea turismului, dar şi pe dezvoltarea infrastructurii turistice.

„Obiectivul nostru este să continuăm să consolidăm imaginea judeţului Harghita pe piaţa turistică internă, iar faptul că am câştigat premiul întâi la categoria promovare, la gala de turism Destinaţia Anului, a contribuit la acest lucru”, a declarat Bíró Barna Botond.

Printre cei care au primit certificare Family-friendly se numără şi Insect Park, deschis anul trecut, lângă Odorheiu Secuiesc, unde se regăsesc figurine gigantice, care reproduc insecte de la noi din ţară, dar şi din alte ţări europene şi care are mare succes în rândul copiilor.

Iniţiatorul parcului, Fazakas Szabolcs, a declarat pentru Agerpres că parcul a fost vizitat în primul an de la inaugurare de aproximativ 40.000 de persoane şi este într-o continuă dezvoltare.

„Vin foarte multe familii la noi în parc, copiilor le plac insectele uriaşe, gigantice. Noi am creat acest parc ca să atragem mai multe familii spre natură, să împrietenim copiii cu insectele, să nu le fie teamă. Pentru că insectele sunt foarte importante, fac parte din traiul nostru, adică, dacă nu sunt insecte, nu este viaţă pe planetă şi trebuie să cunoaştem insectele şi să avem grijă de ele. (…) Şi insectele (din parc-n.red.) sunt robotice, copii se apropie, încep să se mişte, să sune, le place”, a spus Fazakas Szabolcs.

Anii trecuţi, acesta a obţinut certificare Family-friendly şi pentru parcul Mini Transilvania, tot de lângă Odorheiu Secuiesc, unde se regăsesc machete ale unor clădiri reprezentative din Transilvania şi care este vizitat, anual, de aproximativ 120.000 de turişti.

Tot vineri, a primit certificare Family-friendly şi un spaţiu de cazare din localitatea Sâncrăieni, unde o tânără familie a renovat căsuţa străbunicilor şi unde se pot caza cei care îşi doresc să se simtă ca atunci când merg la ţară, la părinţi sau la bunici.

„Este vorba de o căsuţă mică, ce, practic, se află în curtea noastră. În locul acestei căsuţe a fost o casă veche a străbunicilor, pe care a trebuit să o refacem, pentru că, în stadiul în care era, doar o simplă renovare nu ar fi ajutat. Deci, am refăcut aproape de la zero şi am dorit să includem nişte elemente care să-i dea oaspetelui acea senzaţie că se simte acasă, că se simte la ţară, eventual, la bunici, la părinţi. Şi credem că am şi reuşit cumva acest lucru în urma feedbackurilor pe care le-am avut în ultimii doi ani”, a declarat pentru AGERPRES Gyorgy Leonard, proprietarul Organicle Lodge.

La evenimentul de la Văcăreşti a participat şi consultantul în turism Răzvan Pascu, care i-a îndemnat pe turişti să viziteze Harghita, pentru că este o destinaţie potrivită pentru familii.

„Vin în Harghita de ani de zile şi vin de fiecare dată împreună cu copiii mei. Acum, băieţii mei au 9 şi 6 ani şi mi se pare că e o destinaţie potrivită pentru vârsta lor, dar şi pentru copiii mai mari decât ei, pentru că sunt multe activităţi pentru familii, în general. De exemplu, noi de fiecare dată participăm la workshopuri de făcut şi pictat turtă dulce, apoi de pictat icoane, de pictat pe lemn, în general, workshopuri de făcut butoaie, am participat inclusiv în parcuri de mângâiat animale sălbatice, am fost prin pădure să vedem animale sălbatice şi să le luăm urmele, am fost la observatoare de urşi. Sunt atât de multe experienţe pe care le poţi încerca aici. Şi nu mai vorbesc de cele care au legătură, oarecum, cu adrenalina, adică săniile de vară, pe timp de iarnă pot să vin la pârtiile de schi. Copiii mei, de exemplu, au învăţat să schieze la Harghita Băi şi la Harghita Mădăraş”, a spus Răzvan Pascu.

El a menţionat că, în ciuda faptului că există temerea că oamenii de aici nu vorbesc limba română, acest lucru nu este adevărat şi turiştii sunt întotdeauna bine primiţi.

„Senzaţia mea de fiecare dată este că atunci când îi zâmbeşti unui om vei primi zâmbetul înapoi. Prin urmare, dacă vii cu sufletul deschis în Harghita, sigur vei întâlni şi oamenii cei mai buni şi locurile cele mai frumoase şi cele mai bune activităţi pe care să le faci, pentru tine şi familia ta. Eu vin aici de 15 ani şi nu cunosc un singur om care să fi fost dezamăgit de zona aceasta după ce şi-a petrecut o vacanţă aici. Şi dacă nu aţi făcut-o încă, îi îndemn pe toţi românii să ajungă aici cu inima deschisă şi să descopere locurile astea minunate, pentru că, cu adevărat, veţi găsi aici o bucăţică de România care pare, oarecum, ca în străinătate”, a spus Răzvan Pascu.

Acesta i-a îndemnat pe operatorii de turism prezenţi la eveniment să îşi promoveze mai mult afacerile în limba română, pentru ca informaţiile să ajungă la turiştii interesaţi de această zonă.

Oferta turistică pentru familii poate fi găsită pe site-ul şi aplicaţia Visit Harghita, iar o broşură actualizată este publicată anual cu informaţii despre locurile certificate şi programele turistice.