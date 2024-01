Apel al unui grup de peste 40 de artiști să nu fie scoși din clădirea „Malmaison” de pe Calea Plevnei, fostă tribunal militar și închisoare în timpul regimului Antonescu / Expiră contractul cu Ministerul Economiei, care le-a propus o prelungire de doar 3 luni

Un grup de 46 de artiști de artă contemporană, ce s-au auto-organizat în urmă cu 3 ani și și-au deschis ateliere într-un spațiu comun, în Clădirea Malmaison de pe Calea Plevnei 137C din București, semnează o scrisoare deschisă în care semnalează pericolul de a pierde spațiile închiriate. Atelierele Malmaison ocupă aproximativ 3.000 mp din clădirea administrată de Iprochim S.A, unde proprietar majoritar este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului care, potrivit petiției, impune alte condiții de renegociere.

Inițial o cazarmă militară, clădirea Malmaison are o vechime de 177 de ani, timp în care aici au funcționat o Școală Militară de Ofițeri, un tribunal militar, închisoare în timpul regimului lui Antonescu și centru de anchetă și detenție al Securității în perioada de început a regimului comunist. Din 2020, spațiile au început să fie închiriate rând pe rând de către artiști vizuali, în cea mai mare parte. Aceștia, cu sprijinul comunității artistice și al sponsorilor, spun că au renovat etajele 1 și apoi 2, ajungând la 36 de ateliere și 9 spații de proiecte coordonate de grupuri artistice.

Atelierele Malmaison nu funcționează doar cu circuit închis. Ele se deschid publicului larg pentru vizite de două ori pe an, în rest fiind dedicate lucrului. Celelalte spații de expunere pot fi vizitate și pe parcursul anului, iar aici se organizează cu public expoziții, artist-talks, conferințe, Open Studios, tururi ghidate dar și programe de educație non-formală prin artă pentru elevi de gimnaziu și liceu.

Pe 15 ianuarie 2024, Ziua Culturii, artiștii au semnat o scrisoare deschisă și petiție „Nu și AICI” prin care cer să nu fie expuși unei logici exclusiv comerciale și să li se asigure longevitatea unui spațiu de desfășurare, „de preferat în spațiul din Calea Plevnei 137 C”. Ei cer recunoașterea activității Atelierelor Malmaison de către Ministerul Culturii și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin măsuri de asigurare a continuității activității lor pe termen lung.

Semnatarii se adresează cu cererea Ministerului Culturii, condus de Raluca Turcan (PNL), Ministerului Economiei, unde ministru este Radu Oprea (PSD), precum și primarilor Nicușor Dan (Capitală) și Ciprian Ciucu (Sectorul 6).

Unul dintre artiștii semnatari, Daniela Palimariu, artistă vizuală, co-fondatoare Sandwich Gallery, a explicat pentru G4Media.ro că în decembrie 2023 a expirat contractul de închiriere, în condițiile în care artiștii au depus procese verbale de negociere încă din timpul anului trecut, însă Ministerul Economiei nu le-a luat în calcul și, abia în ianuarie 2024, le-a oferit o variantă de contract cu o durată de închiriere de 3 luni și majorarea plății chiriei.

„Durata ne doare cel mai tare. În ianuarie ne-au dat alte condiții. Noi am vrea contracte pe trei ani sau cel puțin un an, cât era oferit (de Ministerul Economiei, n.red.) în decembrie. Pe noi ne doare și cum s-a pus problema, nu am avut o discuție în timp util, pentru că noi suntem lăsați acum în afara contractului. Ne-au dat un termen scurt de 3 zile lucrătoare în care să le dăm răspunsul.

Nu vreau să părem ridicoli că nu știm care e piața, că știm de creșterea inflației, dar e vorba de modul în care s-a pus problema, lipsa de stabilitate din contractele acestea și felul în care ne tratează, noi totuși am fost 3 ani aici, avem 2 etaje, dintre care la primul etaj expiră chiria, la al doilea mai sunt 3 ani, dar practic este aceeași comunitate”, a precizat artista Daniela Palimariu.