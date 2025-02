ANPC a amendat cu 5.000 de lei dezvoltatorul imobiliar Cortina North Development SRL din Voluntari şi a decis oprirea temporară de la vânzare a 239 de unităţi locative / Dezvoltatorul nu ar fi respectat standardele minime de suprafaţă

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 5.000 de lei Cortina North Development SRL, un dezvoltator imobiliar din judeţul Ilfov şi au decis să oprească de la vânzare 239 de unităţi locative. Operatorul economic este acuzat că nu a informat consumatorii privind condiţiile de garanţie şi nu a respectat standardele minime de suprafaţă a unităţilor locative, transmite News.ro.

”În urma unei acţiuni de control desfăşurate de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov (C.J.P.C. Ilfov) la operatorul economic Cortina North Development SRL, dezvoltator imobiliar din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, au fost identificate abateri grave de la legislaţia în vigoare, cu privire la informarea corespunzătoare a consumatorilor şi respectarea condiţiilor legale privind suprafeţele minime ale unităţilor locative”, au transmis, marţi, reprezentanţii ANPC.

Ei au precizat că operatorul economic nu a informat consumatorii privind condiţiile de garanţie şi nu a respectat standardele minime de suprafaţă a unităţilor locative, ceea ce a dus la sancţionarea acesteia.

”Pentru apartamentele cu o cameră sub minimul de 37 mp, apartamentele cu două camere sub minimul de 52 mp, dar şi pentru apartamentele cu trei camere sub minimul de 66 mp. Potrivit dispoziţiilor art.9 din OG 21/1992 actualizată operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate şi să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii”, a precizat sursa citată.

Astfel, în urma verificărilor, C.J.P.C. Ilfov a amendat cu 5.000 de lei operatorul economic, care a fost obligat să oprească temporar temporar comercializarea a 239 de unităţi locative, până la remedierea deficienţelor constatate.

ANPC a mai adăugat că reprezentanţii operatorului economic au fost invitaţi, marţi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, însă nu s-au prezentat.

”Drept urmare, comisarii s-au deplasat la sediul operatorului economic pentru a verifica situaţia şi a lua măsurile corespunzătoare. În prezent, reprezentantul legal al societăţii a declarat comisarului că din cele 239 unităţi locative oprite temporar de la comercializare mai sunt disponibile 15 apartamente pentru care sunt încheiate contracte de rezervare. Conform art. 56, alin. (4), lit. i) din O.G. nr. 21/1992 odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale va fi dispusă şi sancţiunea complementară de închidere definitivă a unităţii”, au mai transmis comisarii ANPC.