Andras Ferenczy, specialist în automatizarea inteligentă în companii din SUA, despre AI: Progresul nu poate fi oprit, sunt foarte optimist

Astăzi, pentru mulți dintre noi, este relativ normal să plătim sau să transferăm bani utilizând smartphone-urile. Aceste servicii inovatoare sunt posibile datorită tehnologiei FinTech, o abreviere pentru „financial technology.” Acest termen general acoperă orice inovație tehnologică folosită pentru a sprijini sau a furniza servicii financiare.

Andras Ferenczy, absolvent al Universității Politehnica Timișoara în 1988, este o figură recunoscută în industria FinTech, fiind implicat în activități inovatoare în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei blockchain. Cu o carieră de peste 25 de ani, Ferenczy a fost mereu activ în sectorul FinTech. Studiile la UPT i-au oferit lui Ferenczy o bază solidă în ingineria electrică, electronică și a comunicațiilor, pregătindu-l pentru succesul în domeniul FinTech.

“În 1983, m-am înscris la Facultatea de Electronică din Timișoara. Am avut niște profesori extraordinari. Mi-a plăcut foarte mult și tot ce am învățat au pus bazele pentru domeniul computerelor. Țin minte când lucram la centrala de telefoane, iar în perioada aceea au cumpărat primele PC-uri, Intel 8080. Era fascinant pentru mine. După aceea, în 1993, am plecat în Canada. Primul lucru era să învăța engleza, pentru că efectiv aveam niște goluri, iar apoi m-am angajat la o firmă de sioftware, care mi-a dat și <green cardul>. Și de atunci am lucrat în tehnologie tot timpul. La Morgan Stanley (n.r. una dintre cele mai mari bănci de invesții din lume), după aceea am plecat în Phoenix, unde m-am angajat la American Express (n.r. o companie globală de servicii financiare cu sediul în New York), unde am devenit director”, a declarat Andras Ferenczy, care a venit la Timișoara ca speacker la conferința Tech Talks 2024.

Are peste 40 de invenții

O mare parte a carierei sale profesionale este legată de American Express, unde lucrează de peste 17 ani, conducând proiecte și inițiative în automatizarea inteligentă, transformând serviciile financiare și îmbunătățind experiențele clienților. Ferenczy se mândrește cu peste 40 de patente și medalii în competiții internaționale care îi reflectă spiritul inovator și contribuțiile în domeniul tehnologic.

“În ultimii șapte ani m-am concentrat pe cercetare și dezvoltare. Am lucrat la integrarea social media și blockchain. Am 32 de brevete în Statele Unite și încă vreo zece în alte țări. Vreau să am o sută de brevete când mă voi pensiona. Unele sunt aplicate, dar nu am permisiunea companiei să vorbesc despre ele, însă majoritatea sunt pentru viitor și sunt extraordinar de interesante. Am avut brevete și în health tech” a explicat Ferenczy.

“Sunt unii care spun că la sfârșitul lumii, noi vom fi omorâți de inteligența artificial”

Viziunea lui Ferenczi se extinde către utilizarea IA în crearea unor servicii financiare mai personalizate, eficiente și sigure, remodelând modul în care instituțiile și indivizii interacționează cu sistemele financiare.

“Sunt unii care spun că la sfârșitul lumii, noi vom fi omorâți de inteligența artificială. Alții cred că ne va ajuta, că viața noastră va fi mai bună. Nu va mai trebui să muncim în agricultură sau în alte domenii, vom avea roboți care ne vor ajuta, oferindu-ne mai mult timp pentru decizii strategice. Progresul nu poate fi oprit, iar eu sunt foarte optimist. În domeniul medical, sper că vom avansa rapid,” a adăugat Ferenczy.

„Decizia nu este niciodată programată”

Ferenczy crede că AI ar putea ajunge să ne controleze, deși, pentru moment, acest scenariu rămâne unul din filmele științifico-fantastice.

“Creăm o inteligență artificială care depășește înțelepciunea oricui din această lume. Unii spun că nu te poate controla. Dar psihologic, te poate influența să faci anumite lucruri. Programarea îți permite să controlezi exact ce face un robot, de exemplu. Inteligența artificială îi va permite să decidă pe moment. Decizia nu este niciodată programată. Deocamdată, acest subiect este SF,” a concluzionat Andras Ferenczy.