Anamaria Gavrilă, POT: Solicităm referendum. Românii să fie întrebaţi legat de sprijinul acordat Ucrainei

Preşedinta Partidului Oamenilor Tineri, extremista Anamaria Gavrilă, critică decizia autorităţilor de a se angaja într-un sprijin necondiţionat pentru Ucraina şi solicită un referendum pentru „clarificarea voinţei naţiunii privind continuarea asistenţei externe”, relatează Agerpres.

„Anunţul Ministerului Apărării Naţionale privind adoptarea de către România a unei poziţii de „sprijin total” pentru Ucraina, plasând ţara noastră în prima linie de securitate regională, reprezintă o escaladare periculoasă în implicarea directă în conflictul regional”, afirmă Anamaria Gavrilă, într-un comunicat.

Acesta mai spune că „rolul României în contextul războiului regional ar trebui recalibrat pentru a proteja, mai întâi, interesele şi nevoile propriului popor”: „Ne-am adâncit în această situaţie mult prea mult. Românii au fost ignoraţi: ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns în spatele retoricii oficiale, în timp ce agricultorii locali şi comunităţile defavorizate au rămas fără sprijin. (…) Solicităm urgent un referendum naţional pentru a decide dacă România trebuie să continue acest nivel de implicare. Vrem transparenţă totală: să ştim exact ce sumă a acordat România Ucrainei şi să încheiem un acord de recuperare a acestui ajutor, conform modelului SUA. Solidaritatea nu poate fi unilaterală şi netransparentă. Astfel, solicităm publicarea detaliată a valorii ajutoarelor financiare, umanitare, militare oferite Ucrainei, inclusiv structura, beneficiarii şi impactul bugetar. Propunem organizarea unui referendum prin care românii să fie întrebaţi direct dacă sprijinul acordat Ucrainei este în continuare în concordanţă cu priorităţile naţionale”.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis joi că „România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi menţine angajamentul pentru un sprijin multidimensional şi durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu Alianţa şi cu Uniunea Europeană”.

„România este la curent şi va fi parte la toate deciziile aliaţilor privind garanţiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaţionale şi legile în vigoare”, a precizat MApN.