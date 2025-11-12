Anchetă în Siria, în urma unui jaf de amploare la Muzeul Național din Damasc / Au fost furate mai multe antichități, inclusiv statuete ale Zeiței Venus / Muzeul rămâne închis

Autorităţile siriene au deschis o anchetă după un furt de antichităţi, printre care statuete ale zeiţei Venus, de la Muzeul Naţional din Damasc, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil apropiat conducerii muzeului, transmite Agerpres.

„Ancheta oficială a început, iar muzeul va rămâne închis până la finalizarea colectării probelor”, a precizat pentru AFP responsabilul, care a cerut să-şi păstreze anonimatul.

Aceasta a adăugat că „are loc un inventar al tuturor pieselor arheologice”.

Direcţia generală a antichităţilor şi muzeelor din Siria a confirmat într-un comunicat că a demarat, „în coordonare cu autorităţile de securitate competente, o anchetă oficială pentru a stabili circumstanţele” incidentului.

Aceasta nu a precizat ce obiecte au fost furate, menţionând doar că a luat „măsuri imediate pentru a asigura siguranţa colecţiilor şi pentru a întări sistemul de protecţie şi de supraveghere din cadrul muzeului”.

În noaptea de duminică spre luni, persoane necunoscute au jefuit muzeul, care adăposteşte opere de mare valoare ale patrimoniului sirian.

Un responsabil al administraţiei muzeelor, care a cerut să-şi păstreze anonimatul, a precizat miercuri pentru AFP că „şase statuete romane” reprezentând-o pe zeiţa Venus, unele din marmură, au fost furate.

Cu o zi înainte, un alt responsabil anunţase că şase lingouri de aur au fost sustrase.

Furtul a avut loc în aripa numită „clasică”, una dintre cele mai importante ale muzeului, care găzduieşte vestigii în principal elenistice, romane şi bizantine provenite din situri arheologice siriene.

Clădirea a fost cruţată de războiul civil care a afectat ţara între 2011 şi 2024. Colecţia muzeului cuprinde din zeci de mii de piese, de la unelte preistorice la sculpturi greco-romane şi artă islamică.

Numeroase artefacte au fost transferate din regiunile afectate de violenţe în timpul războiului pentru a fi depozitate în muzeu.

Pe durata războiului au fost bombardate situri arheologice, prădate muzee, iar zeci de mii de artefacte au fost furate, ceea ce le-a adus traficanţilor milioane de dolari.