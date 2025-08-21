G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ambasada SUA la București, noi precizări despre solicitarea vizelor, începând din 2…

Sursa foto: Știrile Pro TV

Ambasada SUA la București, noi precizări despre solicitarea vizelor, începând din 2 septembrie / ”Rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”

Articole21 Aug 0 comentarii

Ambasada SUA face, joi, noi precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie, în special în legătură cu condiţiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de interviu. Oficialii avertizează, însă, că rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite totuşi un interviu, dacă se consideră necesar, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ambasada SUA anunţă că, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cetăţenii interesaţi pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:
 

  •  Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei 
  •  Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare 
  •  Să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă 
  •  Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil  

”Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

Anterior, Ambasada SUA la Bucureşti a atras atenţia că, începând cu data de 2 septembrie 2025, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Revocarea de către Israel a vizelor reprezentanților Australiei la Autoritatea Palestiniană, considerată nejustificată de șefa diplomației de la Canberra

Articole19 Aug • 138 vizualizări
0 comentarii

Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student / 4.000 dintre studenți sunt acuzați că au încălcat legea: agresiuni, conducere sub influenţa alcoolului , furturi şi „sprijin pentru terorism”

Articole19 Aug • 620 vizualizări
0 comentarii

Statele Unite suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza

Articole16 Aug • 341 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.