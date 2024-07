Altfel de călătorii exotice: Maakalla, insula izolată a Europei, unde nu locuiește nimeni permanent

Insula Maakalla, aflată la câțiva kilometri de coasta Finlandei, este specială prin lipsa oricărui element al civilizației moderne. Nu există niciun magazin, nicio cafenea și nimeni nu locuiește aici permanent. Există cabanele pescarilor care vin doar pentru câteva luni pe an, arată un reportaj BBC.

Deși tehnic aparține Finlandei, se bucură de un statut autonom și este condusă de un consiliu al pescarilor locali aleși în fiecare vară. Tradiția datează din 1771, când Finlanda se afla sub stăpânire suedeză, iar regele Adolf Fredrik a acordat Maakalla un statut special de autoguvernare datorită naturii sale îndepărtate. În 1809, Finlanda a căzut sub control rusesc înainte de a-și declara independența în 1917.În ciuda menținerii neutralității în timpul Războiului Rece, Finlanda a aderat la Uniunea Europeană în 1995 și a solicitat aderarea la NATO după invazia rusă din Ucraina din 2022. Interesant este că Maakalla nu face parte din nicio alianță. După cum explică un ghid local, „Nimeni nu locuiește aici permanent”.Deoarece apele din jur se transformă într-un strat de gheață în fiecare iarnă, insula este complet izolată de continent.”În jur de 20 de persoane locuiesc aici vara și câțiva turiști de o zi, dar este pustiu în restul anului”.Prin urmare, pescarii din Maakalla trăiesc după legi duble: în timpul săptămânilor sau lunilor în care se află pe insulă, sunt conduși de consiliul pe care îl aleg; când se întorc pe continent, sunt membri ai UE și ai NATO, la fel ca toți ceilalți din Finlanda. Hautala provine dintr-o linie lungă de pescari locali, iar bunicul său a deținut cândva una dintre kalamaja Maakalla (o colibă tradițională a pescarilor care poate fi moștenită doar prin ascendență). Când Hautala avea 10 ani, bunicul său a renunțat la cabană când a devenit prea bătrân pentru a o mai întreține și, conform obiceiului local, el sau familia sa nu au cum să o recupereze.”Niciuna dintre cabanele de aici nu poate fi cumpărată sau vândută”, răspunde el încet.”Am încercat mult, dar nu am reușit”.

Călătorii pot vizita Maakalla doar cu o barcă și un ghid privat. SeaFox Kalajoki operează excursii de trei ore cu feribotul care pleacă din portul Keskuskari din mai până în octombrie. O excursie de 4,5 ore la bordul velierului Galeas Ansio pleacă din portul Konikarvo și include o vizită pe insulă, o masă cu supă de pește, cafea și răcoritoare

„Spre sfârșitul primăverii, când gheața este încă intactă dar începe să se topească, vânătorii de foci pornesc cu bărcile lor și se îndreaptă spre mijlocul mării”, spune Hautala. „Acolo trăiesc focile pe tot parcursul anului. Sunt prea multe și ajung să mănânce tot peștele din ape.” Hautala explică faptul că locuitorii din Maakalla cred că practica milenară a vânătorii de foci ajută la reglarea suprapopulării focilor.

