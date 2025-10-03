Alpinistul american Balin Miller a murit la vârsta de 23 de ani în timp ce escalada El Capitan

Alpinistul american Balin Miller a murit la vârsta de 23 de ani în timp ce escalada celebra stâncă El Capital din Parcul Național Yosemite, a confirmat joi mama sa, potrivit CNN.

Miller încerca să escaladeze pe El Capitan, peretele iconic al Yosemite, care se înalță la 3.000 de picioare (915 metri) deasupra văii, pe ruta „Sea of Dreams”, când s-a produs accidentul, a scris Jeanine Moorman, mama lui Miller, într-o postare pe blogul VIRR website, afacerea familiei cu articole pentru activități în aer liber.

„Este de neimaginat”, a scris Moorman în omagiul adus fiului său. „În acest moment, nu cunoaștem încă toate detaliile. Ceea ce știm este că lumea a pierdut un suflet extraordinar, iar inimile noastre sunt sfâșiate.”

El Capitan este o destinație populară pentru alpiniștii de mare altitudine, cunoscut mai ales ca locul în care a fost filmat documentarul „Free Solo” al lui Alex Honnold, câștigător al unui Oscar, în care Honnold a escaladat stânca fără asigurare.

O figură populară în comunitatea alpinistă, Miller transmitea în direct unele dintre ascensiunile sale pe TikTok și era cunoscut afectuos ca „tipul cu cortul portocaliu” datorită echipamentului său de camping.

Potrivit lui Moorman, Miller a fost inițiat în alpinism de tatăl său la o vârstă fragedă. Primii ani în acest sport i-a petrecut în munții din Alaska, înainte de a trece la „stânci și lanțuri muntoase din întreaga lume, trăind o viață nomadă în căutarea aventurii”, a spus Moorman.

„Trăia simplu, adesea în Priusul său argintiu, strângând un venit modest pentru a-și susține cea mai mare pasiune: alpinismul”, a adăugat ea.

În iunie, Miller a realizat ceea ce se crede a fi prima ascensiune solo pe ruta Slovak Direct de pe Muntele McKinley din Alaska, cel mai înalt vârf din America de Nord, cunoscut și sub numele de Denali.