Alphabet, compania mamă a Google, pe punctul de a cumpăra grupul de securitate cibernetică Wiz pentru 32 de miliarde de dolari

Alphabet, compania mamă a Google, este aproape de un acord pentru a achiziționa start-up-ul de securitate cibernetică Wiz pentru aproximativ 32 de miliarde de dolari, potrivit presei americane. Aceasta ar fi cea mai mare achiziție a Alphabet de până acum, afirmă, citând surse apropiate tranzacției, Wall Street Journal, citat de BFM TV.

Preluarea ar putea fi finalizată în scurt timp și ar fi una dintre cele mai mari tranzacții de acest gen din 2025, într-un moment în care incertitudinea economică ține piețele financiare în alertă.

În plus față de volatilitatea piețelor financiare, lumea afacerilor se temea că preluările în sectorul tehnologiei vor fi dificile sub administrația Trump, potrivit Financial Times, în condițiile în care vicepreședintele JD Vance consideră că marile companii de tehnologie au „prea multă putere”.

O ofertă inițială de preluare în valoare de 23 de miliarde de dolari a eșuat în iulie 2024.

Fondat în 2020, start-up-ul are sprijinul mai multor investitori din Silicon Valley. Wiz, cu sediul în New York, și oferă un serviciu de analiză a datelor pentru detectarea riscurilor de securitate. Potrivit site-ului său, numără printre clienții săi jumătate dintre cele mai mari 100 de companii din Statele Unite.

În mai 2024, Wiz a anunțat că a strâns 1 miliard de dolari, evaluând compania la 12 miliarde de dolari. Cea mai mare achiziție de până acum a Alphabet a fost o tranzacție de 12,5 miliarde de dolari pentru producătorul de telefoane Motorola în 2012.