Alimentarea externă a centralei nucleare Zaporojie a fost din nou întreruptă, potrivit…

sursa foto: Energoatom

Alimentarea externă a centralei nucleare Zaporojie a fost din nou întreruptă, potrivit Ucrainei

Alimentarea externă cu energie a centralei nucleare ucrainene ocupată de trupele ruse în provincia Zaporojie, alimentare necesară pentru răcirea reactoarelor, a fost deconectată pentru a zecea oară de la începutul războiului cu Rusia, au transmis marţi autorităţile ucrainene, potrivit agenţiei EFE, transmite Agerpres.

„La centrala nucleară de la Zaporojie a survenit a zecea pană de curent de la începutul ocupaţiei ruse a centralei”, a scris Ministerul ucrainean al Energiei pe contul său de Telegram. Potrivit acestuia, la ora 16:56 (13:56 GMT), „a fost deconectată singura linie electrică prin care centrala este alimentată de sistemul energetic ucrainean”, prin urmare centrala nucleară a trecut la aprovizionarea cu energie proprie furnizată de generatoare diesel.

„Incidentul de astăzi demonstrează încă o dată că ocupaţia rusă este principala ameninţare la adresa funcţionării în siguranţă a centralei nucleare de la Zaporojie”, mai pune ministerul ucrainean, care a cerut din nou cu acest prilej comunităţii internaţionale să „intensifice presiunea asupra Rusiei pentru demilitarizarea şi evacuarea centralei cât mai curând posibil”.

Ocupată de trupele ruse în martie 2022, această centrală, cea mai mare din Europa, se află în zona oraşului ucrainean Energodar, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei.

Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.

Zona centralei a fost de mai multe ori lovită de obuze, atacuri pentru care trupele ruse şi cele ucrainene s-au acuzat reciproc şi care riscă să provoace un dezastru nuclear cum a fost cel de la Cernobîl. Centrala a fost astfel deconectată în mod repetat de la sursele externe de alimentare cu energie electrică, surse care sunt foarte importante pentru răcirea reactoarelor, situaţii rezolvate punctual prin pornirea generatoarelor diesel.

