Alegerea lui Trump pentru Apărare uimește Pentagonul și ridică semne de întrebare cu privire la experiența prezentatorului Fox News

Președintele ales Donald Trump a uimit Pentagonul și lumea apărării în general, nominalizându-l pe Pete Hegseth, gazda Fox News, în funcția de secretar al apărării, numind o persoană lipsită de experiență pe scena mondială pentru a prelua conducerea celei mai mari și mai puternice armate din lume, scrie agenția AP.

Vestea a fost primită cu nedumerire și îngrijorare în rândul multor persoane din Washington, deoarece Trump a renunțat la o serie de personalități consacrate în domeniul securității naționale și a ales un ofițer al Gărzii Naționale a Armatei bine cunoscut în cercurile conservatoare drept prezentator al emisiunii „Fox & Friends Weekend” de pe Fox News Channel.

În timp ce unii legiuitori republicani au avut o reacție tăcută la anunț, alții au numit experiența sa de luptă un avantaj sau au spus că este „extrem de capabil”.

Alegerea lui Hegseth ar putea aduce schimbări radicale în armată. El a spus clar în emisiunea sa și în interviuri că, la fel ca Trump, se opune programelor „woke” care promovează echitatea și incluziunea. De asemenea, el a pus sub semnul întrebării rolul femeilor în luptă și a susținut grațierea membrilor serviciului acuzați de crime de război.

În iunie, la un miting în Las Vegas, Trump și-a încurajat susținătorii să cumpere cartea lui Hegseth și a spus că, dacă va câștiga președinția, „chestiile woke vor dispărea în 24 de ore. Pot să vă spun”.

Hegseth, în vârstă de 44 de ani, un conservator convins care îmbrățișează politicile „America First” ale lui Trump, a militat pentru ca armata să devină mai letală. În timpul unui interviu acordat podcastului „The Shawn Ryan Show”, acesta a declarat că accesul femeilor în rândul soldaților este negativă.

„Tot ceea ce înseamnă ca bărbații și femeile să servească împreună complică situația, iar complicarea în luptă înseamnă că pierderile sunt mai mari”, a spus Hegseth.

Și, deși a spus că diversitatea în armată este un punct forte, el a spus că acest lucru se datorează faptului că bărbații albi și minoritari pot avea performanțe similare, dar nu același lucru este valabil și pentru femei.

De când Secretarul Apărării Ash Carter a deschis toate rolurile de luptă pentru femei în 2016, femeile au trecut cu succes testele dificile ale armatei pentru a deveni Berete Verzi și Rangeri ai Armatei, precum și testul Naval Special Warfare pentru a servi ca membru al echipajului unei nave de luptă – operatorii de bărci care transportă Navy SEALs și își desfășoară propriile misiuni clasificate pe mare.

În timp ce Trump l-a lăudat pe Hegseth ca fiind „dur, inteligent și un adevărat credincios al principiului «America pe primul loc»”, alții s-au grăbit să sublinieze lipsa de experiență a personalității TV. Unii au sugerat că acesta ar putea fi șeful Pentagonului doar cu numele, deoarece Casa Albă a lui Trump conduce departamentul.

O serie de alte nume vehiculate ca posibile alegeri în domeniul apărării au inclus Rep. Mike Rogers, președintele Comitetului pentru Servicii Armate al Camerei Reprezentanților; Lt. Gen. în retragere Keith Kellogg; Senatorul Joni Ernst, R-Iowa; și Robert Wilkie, un fost oficial al Pentagonului care a fost șef al Departamentului pentru Veterani în primul mandat al lui Trump.

„Există motive de îngrijorare că aceasta nu este o persoană suficient de serioasă în elaborarea politicilor, suficient de serioasă în punerea în aplicare a politicilor, pentru a face o treabă de succes”, a declarat Adam Smith, cel mai important democrat din Comisia pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților.

Mark Cancian, consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a declarat că lipsa de experiență în domeniul securității naționale a lui Hegseth face mai dificilă confirmarea sa de către Senat.

„Cred că Trump s-a săturat să se certe cu secretarii săi ai apărării și a ales unul care să-i fie loial”, a spus Cancian.

Oficialii militari au declarat că alegerea a venit din senin. Un ofițer militar de rang înalt, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că selecția lui Hegseth stârnește îngrijorări cu privire la faptul dacă acesta are experiența practică necesară pentru a gestiona un departament mare cu un buget enorm.

Departamentul Apărării are un buget de peste 800 de miliarde de dolari, cu aproximativ 1,3 milioane de soldați activi și alți 1,4 milioane în Garda Națională, Rezerve și angajați civili din întreaga lume.

Dacă va fi confirmat, Hegseth se va confrunta cu o gamă descurajantă de crize globale, de la războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina și alianța în expansiune dintre Rusia și Coreea de Nord până la concurența tot mai mare cu China. Există, de asemenea, necesitatea de a moderniza complexul aparat american de apărare antirachetă și nucleară și de a se asigura că industria de apărare poate ține pasul cu nevoia Americii de sisteme de arme.

Smith a declarat că, deși experiența de luptă a lui Hegseth este un avantaj, conducerea Pentagonului necesită o mulțime de alte competențe, iar nominalizarea sa va avea nevoie de ceva timp pentru examinare.

Chiar și unii republicani din Senat, care vor vota asupra nominalizării sale, au avut un răspuns moderat.

Senatorul Thom Tillis din Carolina de Nord a numit alegerea „interesantă”. Senatorul Todd Young din Indiana, care a servit în Corpul Pușcașilor Marini, a declarat: „Nu știu prea multe despre trecutul său sau despre viziunea sa, așa că abia aștept să aflu mai multe.”

Senatorul John Hoeven din Dakota de Nord a declarat că nu este surprins că Trump l-a ales pe Hegseth, deoarece Trump este „apropiat de el și îl place și are încredere în el”.

„Tipul este evident extrem de capabil, un mare comunicator”, a spus Hoeven. „Aștept cu nerăbdare să îl cunosc mai bine”.

Hegseth a fost colaborator al Fox News din 2014, dezvoltând o prietenie cu Trump, care a avut apariții regulate în emisiunea sa. El este autorul cărții „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

„Cu Pete la cârmă, dușmanii Americii sunt avertizați – armata noastră va fi din nou măreață, iar America nu se va da niciodată înapoi”, a spus Trump într-o declarație. „Nimeni nu luptă mai mult pentru trupe, iar Pete va fi un campion curajos și patriotic al politicii noastre „Pace prin forță”.”