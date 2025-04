Alarmă din Statele Unite: Una dintre cele mai frecvente și contagioase infecții nosocomiale amenință pacienții din spitalele americane

În spitalele din SUA există o epidemie care se răspândește pe ascuns, o bacterie care circulă netulburată de la o suprafață la alta, rămânând „neobservată săptămâni întregi până când infectează un pacient”, și care se răspândește „de peste trei ori mai mult decât se credea” până acum. Are dimensiunile unei invazii descrierea făcută de un studiu american asupra C. diff, cu numele complet Clostridium difficult, agentul patogen responsabil de una dintre cele mai frecvente și contagioase infecții nosocomiale, relatează Rai, citată de Rador Radio România.

Un inamic invizibil care provoacă diaree, dureri abdominale și febră și este letal în aproximativ 6% din cazuri în Statele Unite. În ceea ce privește C. diff, „sunt multe lucruri care se întâmplă sub suprafață, pe care pur și simplu nu le vedem. Și dacă le ignorăm, expunem potențial pacienții la riscuri inutile”, avertizează Michael Rubin, epidemiolog și specialist în boli infecțioase la Spencer Fox Eccles School of Medicine de la Universitatea din Utah, autorul principal al lucrării publicate în „Jama Network Open”.

Boala derivată din bacteria C. diff este foarte contagioasă, dar transmiterea directă de la pacient la pacient pare să apară rar în cercetările anterioare, explică oamenii de știință. Acum, urmărind bacteria în mediul spitalicesc, mai degrabă decât doar la pacienți, a ieșit la iveală „o mișcare de bacterii C.diff nedetectată anterior în spitale”.

Cercetătorii au analizat material prelevat de la aproape 200 de pacienți din două unități de terapie intensivă, precum și mii de mostre colectate de pe suprafețele camerelor de spital și de pe mâinile angajaților din domeniul sănătății. Prin secvențierea genetică, oamenii de știință au trasat cu precizie „traficul” C. diff, mișcările și originile lor. Bacteriile au fost găsite la 10% dintre pacienții de la terapie intensivă, atât pe corpul pacienților, cât și în mediul înconjurător din interiorul salonului. În cele mai multe cazuri, C. diff detectate au fost genetic identice cu cele găsite la un alt pacient sau salon, ceea ce indică faptul că bacteriile provin de la același pacient și nu din două surse diferite.

„Am găsit aproximativ același nivel de transmitere de la pacient la pacient, dar ceea ce am descoperit nou este că există mult mai multă mișcare a C. diff între suprafețe, de la suprafață la pacient și de la pacient la suprafață decât s-a constatat anterior”, clarifică Lindsay Keegan, epidemiolog la Universitatea de Sănătate din Utah și primul autor al studiului.

Prin urmărirea simultană a diferitelor tulpini bacteriene pe pacienți, pe mâinile lucrătorilor din domeniul sănătății și în mediul înconjurător, cercetătorii au dezvăluit „cazuri de posibilă transmitere, care nu ar fi fost detectate prin alte metode”, descoperind că „pentru mai mult de jumătate din potsibilele evenimente de transmitere, cei doi pacienți implicați nu fuseseră niciodată în spital în același timp”, și că „uneori au trecut săptămâni întregi” între internarea unuia și a celuilalt. Un „paradox” care poate fi explicat doar printr-o „rezistență excepțională a C. diff”.

Clostridium difficult „poate supraviețui în afara corpului pentru o lungă perioadă de timp, rezistând măsurilor antibacteriene obișnuite, cum ar fi detergenții pe bază de alcool”, afirmă oamenii de știință. Astfel, „bacteriile unei persoane ar putea fi transferate din neatenție pe suprafețe dintr-o cameră diferită, unde ar putea aștepta un alt pacient fără a fi detectate”. Cercetătorii subliniază că nu toate bacteriile C. diff cauzează boli și că cea mai mare parte a răspândirii observate a implicat tulpini bacteriene inofensive. Cu toate acestea, adaugă ei, „răspândirea C. diff nepatogenă sugerează că transmiterea similară a C. diff patogen ar putea rămâne nedetectată”.

Autorii speră că descoperirile lor vor duce la luarea de măsuri de precauție mai mari în spitale, pentru a preveni răspândirea acestei bacterii invadatoare și a bolii pe care o provoacă. „Ceea ce sperăm să realizăm – concluzionează Rubin – este ca lucrătorii din domeniul sănătății să pună un accent mai mare pe măsurile de prevenire a infecțiilor și să le respecte cât mai mult posibil. Utilizarea echipamentelor individuale de protecție, precum mănuși și halate, dar și practicarea unei igiene riguroase a mâinilor, sunt fundamentale. Acestea sunt măsurile care pot ajuta la întreruperea acestui tip de transmitere invizibilă”.

Sursa: RAI NEWS / Rador Radio România / Traducerea: Oana Avram