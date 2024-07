Aflat sub presiune pentru a-şi retrage candidatura, Biden primeşte sprijinul lui Bernie Sanders

Supus presiunilor de a se retrage din cauza dubiilor cu privire la sănătatea sa, Joe Biden a primit sâmbătă o susţinere puternică din partea senatorului american de stânga Bernie Sanders, care, la 82 de ani, i-a cerut preşedintelui democrat, cu un an mai mic decât el, să rămână în cursă, relatează AFP, conform News.ro.

„Destul este destul! Poate că dl. Biden nu este candidatul ideal, dar el va fi candidatul şi trebuie să fie candidatul. Şi cu o campanie eficientă care să vorbească cu familiile muncitoreşti despre nevoile lor, el nu numai că îl va învinge pe dl. Trump, dar îl va învinge cu o marjă largă”, a declarat senatorul în vârstă de 82 de ani într-un editorial publicat de The New York Times, în care le-a cerut democraţilor „să înceteze cu certurile şi criticile”.

De la dezbaterea din 27 iunie cu rivalul său republican Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, care s-a încheiat rău pentru actualul preşedinte, Joe Biden a fost asaltat de critici acerbe privind starea sa fizică şi mintală. Aproximativ 20 de congremeni îi cer acum să demisioneze.

Cu toate acestea, democratul a dat din nou asigurări, vineri, în Michigan (nord) că va rămâne candidat. „Au existat multe speculaţii în ultima vreme. Ce va face Joe Biden? Va rămâne în cursă? (…) Sunt candidat şi vom câştiga”, le-a spus un Joe Biden entuziast susţinătorilor săi din Detroit.

Toate sondajele de la dezbatere încoace indică faptul că prestaţia sa dezastruoasă, deşi îi face pe americani să se îngrijoreze cu privire la capacitatea sa de a guverna pentru mai mult timp, nu schimbă foarte mult liniile electorale. Dar multe par să-i dea republicanului un avantaj relativ în noiembrie. Cea mai îngrijorătoare tendinţă pentru democrat rămâne scorul persistent în urma lui Trump în anumite state decisive.

În plus, mai mult de jumătate dintre democraţii americani consideră că Joe Biden ar trebui să se retragă din cursa pentru Casa Albă, potrivit unui sondaj realizat joi. Potrivit acestui sondaj Ipsos realizat pentru Washington Post şi ABC, 56% dintre democraţi şi 67% dintre respondenţi în general cred că preşedintele ar trebui să-şi retragă candidatura.

Cu toate acestea, Joe Biden şi Donald Trump sunt la egalitate la nivel naţional, cu 46% din intenţiile de vot fiecare.

Înaintea unei conferinţe de presă foarte aşteptate, joi, preşedintele american l-a anunţat pe şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski ca fiind „preşedinte Putin”, dar s-a corectat imediat.

Apoi, în faţa jurnaliştilor, el a menţionat „vicepreşedintele Trump” în loc de vicepreşedinta sa Kamala Harris, spre deliciul adversarului său. „Bună treabă, Joe”, a glumit Donald Trump pe reţelele sociale.

Bernie Sanders, care a candidat fără succes împotriva lui Joe Biden la alegerile primare democrate din 2020, a ţinut sâmbătă să îşi arate sprijinul, afirmând că va face „tot ce îi stă în putinţă pentru a-l vedea pe preşedintele Biden reales”.

Confruntat la rândul lui cu critici pe tema vârstei, Sanders a spus: „Da, ştiu: dl. Biden este bătrân, un obişnuit al gafelor, are un mers rigid şi a avut o dezbatere dezastruoasă cu dl. Trump. Dar mai ştiu şi următorul lucru: un scrutin prezidenţial nu este un concurs de divertisment. Nu începe şi nu se termină cu o dezbatere de 90 de minute”, a scris el în The New York Times.

Senatorul s-a inspirat şi din recentele alegeri legislative din Franţa: „Este timpul să învăţăm o lecţie de la forţele progresiste şi centriste din Franţa care, în ciuda diferenţelor lor politice profunde, s-au unit săptămâna aceasta pentru a învinge extremismul de dreapta într-un mod direct”, a arătat senatorul progresist.