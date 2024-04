Adina Vălean: Se poate să intrăm anul acesta în Schengen, se poate să mai aşteptăm foarte multă vreme / Poate exista o încăpăţânare care să dureze etern

Comisarul european pentru Transporturi Adina Vălean a vorbit, la Bruxelles, în cadrul evenimentului Connecting Europe Days, despre aderarea deplină a României la spaţiul Schengen. Adina Vălean susţine, într-un interviu pentru News.ro, că ambele scenarii sunt posibile: fie să aderăm până la finalul acestui an şi cu frontierele terestre, fie să mai aşteptăm „foarte multă vreme”. 50 de miliarde de euro a investit Comisia Europeană în infrastructura de transport din UE în ultimii 10 ani. Adina Vălean anunţă că planul de restructurare prezentat de compania TAROM la Bruxelles va primi un răspuns din partea Comisiei Europene până la finalul lunii aprilie. În funcţie de acest răspuns, TAROM ar putea primi ajutor de stat din partea Guvernului, transmite News.ro.

”Calendarul, dacă există, e cunoscut de cei care sunt şefi de dosar, adică cei de la Afaceri Interne (Ministerul de Interne – n.r.). Eu nu îl cunosc, nu ştiu să existe. Ştiu că există ambiţia de a intra cât mai repede. Am văzut şi eu declaraţii care vorbesc despre un proces ireversibil, despre faptul că există speranţă, poate chiar sfârşitul anului. (…) Chestiunea cu Schengen este atât de subiectivă încât e greu să fii obiectiv. Pur şi simplu poate să fie un moment pe care nu îl cunoaştem încă, dar care va apărea şi va crea o breşă. La fel de bine se poate să existe o încăpăţânare, o opoziţie la aderarea noastră şi cu spaţiul terestru, care să dureze etern, deci e greu de spus”, a spus Adina Vălean.

Întrebată dacă există riscul să mai aşteptăm alţi 13 ani, să intrăm deplin în spaţiul Schengen, comisarul european susține că este posibil.

”Dacă vă spun că da, îi necăjesc pe cetăţeni. În teorie, totul este posibil: se poate să intrăm anul acesta, se poate să mai aşteptăm foarte multă vreme. Nu ştim nici viitorul Schengen care va fi. Economic, ne-ar fi foarte util să avem şi Schengen-ul terestru, asta este clar. Şi nu numai economic, ci şi din punctul de vedere al impactului pe care o frontieră Schengen îl are în regiunea respectivă pentru locuitori. Trebuie insistat în continuare şi găsite soluţii politice pentru a rezolva Schengen-ul terestru. Pe de altă parte, trebuie să ne pregătim şi noi cumva aceste frontiere. Sunt lucruri care depind şi de noi: a avea condiţii foarte civilizate, a avea un sistem de coadă electronică, a încuraja parcări securizate cu toate facilităţile în zonă, astfel încât să nu se creeze o coadă la frontieră, introducerea documentelor electronice care să se verifice electronic. Toate aceste măsuri le-am văzut atunci când am făcut coridoarele verzi din timpul pandemiei, când se închiseseră toate graniţele între state, chiar şi cele Schengen”, a mai spus Vălean.