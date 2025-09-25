G4Media.ro
Actorul William Shatner, căpitanul Kirk din Star Trek, a fost internat în…

Sursa foto: Facebook / Star Trek Appreciation Society

Actorul William Shatner, căpitanul Kirk din Star Trek, a fost internat în Los Angeles

Actorul canadian William Shatner. cunoscut pentru rolul căpitanului Kirk din serialul și filmele Star Trek, a fost internat miercuri, potrivit unei informații publicate de TMZ, din cauza unei probleme cu glicemia. El a sunat la urgențe în timp ce se afla acasă, în Los Angeles, scrie BFM TV.

Potrivit TMZ, care citează o sursă apropiată actorului, acesta se simte bine și se odihnește.

William Shatner are 94 de ani și a devenit în 2021 cel mai în vârstă om care a zburat în spațiu, la bordul capsulei Blue Origin, proprietatea lui Jeff Bezos. Experiența l-a cufundat într-o profundă melancolie, după cum a povestit în autobiografia sa.

„A fost unul dintre cele mai puternice sentimente de doliu pe care le-am trăit vreodată. Contrastul dintre frigul infernal al spațiului și căldura hrănitoare a Pământului de dedesubt m-a umplut de o tristețe copleșitoare”, a scris el.

Shatner și-a început cariera într-un serial de televiziune numit Space Command, un program canadian de science-fiction, în 1953.

Deși a jucat în numeroase seriale în anii 1950 și 1960, rolul său din serialul Star Trek, între 1966 și 1969, l-a făcut cu adevărat cunoscut. A reluat rolul între 1973 și 1974, dar și în mai multe filme, Star Trek, filmul din 1979, Star Trek, furia lui Khan din 1982 sau Star Trek, ultima frontieră din 1989.

Încă activ, el își împrumută vocea în seriale de animație precum Les Maîtres de l’univers. Și interpretat propriul rol în The Big Bang theory.

