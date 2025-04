Actorul Victor Rebengiuc a fost distins cu premiul GDS pe 2024 / Este pentru prima dată când organizația acordă premiul pentru activitatea civică unei personalități artistice

Actorul Victor Rebengiuc a primit, marți seară, premiul GDS pe 2024, distincție acordată pentru prima dată unui artist, în cei treizeci de ani de când a fost instituită.

Distincția i-a fost înmânată actorului în vârstă de 92 de ani de preşedintele Consiliului Director al Grupului de Dialog Social, Vlad Alexandrescu, care a amintit, în discursul său, cele mai importante momente din activitatea civică prin care Victor Rebengiuc a demonstrat, încă din perioada dictaturii ceaușiste, că lumea culturii nu trebuie să se supună compromisului politic:

„Ne aflăm astăzi aici pentru a onora o personalitate excepțională a culturii românești, un artist a cărui voce și prezență scenică au marcat generații întregi. Grupul pentru Dialog Social are onoarea de a acorda Premiul GDS pe anul 2024 maestrului Victor Rebengiuc, o figură emblematică a teatrului și cinematografiei românești, un om de o verticalitate rară și un reper moral pentru societatea noastră. În cei 30 de ani de când Grupul pentru Dialog Social a instituit acest premiu, este pentru prima oară când îl acordă unui artist și acest lucru are o însemnătate excepțională. În primul rând aceea de a afirma rolul fundamental al oamenilor de cultură, al oamenilor de teatru în particular, în mersul anevoios al societății românești către libertate și democrație. În al doilea rând, aceea de a distinge în rândul lor nu doar un mare actor, ci și un om de o mare conștiință civică. În momentele dificile ale istoriei recente, vocea lui s-a făcut auzită clar și răspicat, pledând pentru integritate, pentru decență, pentru curaj.”

Acordarea distincției GDS a fost un prilej de a reaminti cele mai importante momente ale prezenței pe scena civică a lui Victor Rebengiuc, de la momentul din decembrie 1989, când, în mod simbolic, le-a oferit o rolă de hârtie igienică celor care contribuiseră la cultul personalității lui Ceaușescu, la prezența în balconul Pieței Universității, din 1990, și la revenirea în aceeași Piață, în decembrie 2024, pentru a-i avertiza pe români asupra pericolului extremist, în urma căreia a primit iclusiv amenințări cu moartea.

„Deși nu v-ați găsit locul în vreun partid politic, ați dat mereu o mână de ajutor, prin voce și atitudine, când ați simțit că o boală cumplită s-a înstăpânit pe conducerea țării, văzând în Ion Iliescu, în Liviu Dragnea, în Tudorel Toader simptomele unui rău pe care îl cunoșteați de mult. Simțind derapajele lor grotești, nu ați șovăit să vă numiți golan, membru al statului paralel, soroșist, să vă identificați cu acele categorii pe care puterea politică încerca și încearcă să le stigmatizeze, pentru a reduce orice formă de gândire liberă”, a mai spus Vlad Alexandrescu.

Evenimentul organizat de GDS a fost un prilej pentru Victor Rebengiuc să evoce cele mai importante și mai frumoase momente din cariera sa, punctând totodată, că nu a cochetat niciodată cu politica și că presiunile pot fi evitate, chiar și în perioade tulburi:

„Nu am făcut niciun efort special pentru a fi așa cum sunt. Sunt așa cum m-am născut. A fost, probabil, o ofertă în fața mea și am ales ceva.”

„Mă mândresc cu generaţia mea. Din această generaţie au făcut parte Gheorghe Constantin, Rautchi, Cozorici, Albulescu, Silviu Stănculescu, Amza a fost şi el în ultimii doi ani, fiindcă el fusese la cinematografie, Silvia Popovici, Sanda Toma, şi eram ceruţi de teatre din Bucureşti care duceau lipsă de tineri actori, mai ales după război. A fost un hiatus în care teatrele, imediat după război, au rămas fără actori tineri”, a povestit Victor Rebengiuc, amintind cum s-a angajat la Teatrul Municipal, actualul Teatru Bulandra, a spus actorul.

Victor Rebengiuc a recitat, în finalul serii, un fragment din „Furtuna” de William Shakespeare:

“Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele

Şi scurta noastră viaţă o întregeşte-un somn.”