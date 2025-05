Activiști de mediu și antreprenori îi cer lui Nicușor Dan să numească un consilier prezidențial pentru schimbările climatice

Peste 70 de cercetători, antreprenori, experți, tineri și membri ai societății civile din organizații active în domeniile dezvoltării economice, politicilor publice și sustenabilității au semnat o scrisoare deschisă către președintele ales, Nicușor Dan, potrivit Infoclima.

Semnatarii scrisorii îi cer președintelui ales să numească în administrația prezidențială un consilier prezidențial sau un consilier de stat cu atribuții privind combaterea, transformarea, reziliența și adaptarea în contextul schimbărilor climatice și tranziției către o economie sustenabilă.

Reamintim că Nicușor Dan a fost activist înainte de a intra în politică. El a militat pentru cauze de mediu, dar și pentru patrimoniu.

Scrisoarea integrală a activiștilor și semnatarii:

Stimate Domnule Președinte,

Dorim să vă felicităm pentru încrederea primită din partea cetățenilor și vă urăm succes în exercitarea acestui mandat de o importanță istorică pentru România.

Vă scriem în calitate de cercetători, antreprenori, experți, tineri și membri ai societății civile reprezentând organizații active în domeniile dezvoltării economice, politicilor publice și sustenabilității. În acest moment de reafirmare a priorităților naționale, considerăm că este important să aveți în vedere stabilirea unei funcții de înalt nivel în cadrul Administrației Prezidențiale (Consilier Prezidențial sau Consilier de Stat) cu atribuții privind combaterea, transformarea, reziliența și adaptarea în contextul schimbărilor climatice și tranziției către o economie sustenabilă.

Realitatea schimbărilor climatice este probată prin consens științific global și este resimțită din ce în ce mai intens și în România prin secetă și valuri de căldură prelungite, precum și alte fenomene meteorologice extreme, cu riscuri la adresa securității alimentare, a securității energetice și a sănătății publice. Aceste fenomene afectează nu doar mediul înconjurător, ci și stabilitatea economică și socială, siguranța cetățenilor și perspectivele de dezvoltare ale țării. Este, prin urmare, esențial ca paradigma științifică și argumentele experților să fie susținute de la cel mai înalt nivel instituțional al Administrației Prezidențiale.

Prevenirea schimbărilor climatice și adaptarea la impactul lor sunt nu doar abstracții, ci și condiții esențiale pentru o economie modernă, competitivă și conectată la tendințele europene și globale. În ultimii ani, tranziția către o economie cu emisii reduse a căpătat o dimensiune de securitate economică și competitivitate. Fiind un importator net de combustibili fosili, Europa se confruntă cu o problemă structurală a prețurilor ridicate ale energiei și este vulnerabilă la fluctuațiile piețelor internaționale. România are nevoie de o viziune coerentă și integrată, care să răspundă acestor transformări și să ofere dezvoltare economică sustenabilă, locuri de muncă și infrastructură rezilientă, sporind totodată autonomia strategică și reziliența economică.

Funcția pe care o avem în vedere poate deveni un catalizator de colaborare interinstituțională, de coordonare între ministere și de planificare strategică națională privind transformarea economică și riscurile climatice, de la bugetul de stat și investițiile publice, până la politicile industriale și de educație. Nu în ultimul rând, această funcție poate consolida reprezentarea României în cadrul forumurilor climatice internaționale.

În calitate de primar al Bucureștiului, ați gestionat direct efectele concrete ale schimbărilor climatice, de la valuri de căldură și presiuni pe infrastructură urbană, până la nevoia acută de spații verzi și mobilitate sustenabilă, iar această experiență vă conferă o perspectivă unică și legitimă pentru a transforma lecțiile învățate la nivel local în politici naționale coerente.

O funcție dedicată transformării și rezilienței climatice în cadrul Administrației Prezidențiale ar consolida acest parcurs și ar permite Președintelui Românieii să joace un rol activ în coordonarea strategică a tranziției, cu beneficii clare pentru economie, societate și poziția României în UE.

Bogdan Antonescu, Universitatea din București

Irina Breniuc, Asociația pentru Consum Sustenabil

Claudiu Butacu, European Institute for Sustainability & energiaTa

Cristina Bîcîilă, Ateliere Fără Frontiere

Gabriel Bădescu, Centrul pentru Studiul Democrației

Camelia Băcioiu – Acțiunea Comunitară Tineretului.

Dumitru Beatrice – Youthify

Anca – Elena Bălășoiu, Avocat, BRP Lawyers

Dan Bărbulescu, Asociația Parcul Natural Văcărești

Andreea-Liana Buzea – Grupul de Inițiativă Civică „Spații Verzi Sănătoase”, fondator Asociația EcoAssist (2008), inițiativa “Let’s Do It, România!” (2010) și inițiativa “Plantăm fapte bune în România” (2011)

Raul Cazan (2Celsius)

Sorin Cheval, Administrația Națională de Meteorologie

Stefan Cibian, Institutul de Cercetare Făgăraș

Teia Ciulacu – ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă

Andrei Cosuleanu – Asociația Act for Tomorrow

Silimon Corina, director Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân “ Turnu Măgurele

Ioana Csatlos, EFdeN

Mihnea Cătuți, Energy Policy Group

Tudor Brădățan – Comunitatea Declic

Radu Dudău, Energy Policy Group

Irina Petcu – Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI

Fundația Eco-Civica

Marco Badea- Asociația Explicativ

Iulia Teodora Florea, Fundația Comunitară Brașov

Marin Florian, Federația Sindicatelor Libere din România

Corina Fugaru, EFdeN Sustenabilitate 2.0 & European Institute for Sustainability

Alexandra Ghenea, Ecoteca

Bogdan Gioară, REPER21

Teodora Akinola – Diaspora Solidarity Group

Ciprian Gălușcă, Alex Găvan, Centura Verde

Ana-Maria Icătoiu, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM)

Elena Ionescu, Greenpeace România

Monica Ioniță, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germania

Mircea Ilie – ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă

Gabriela Iordan – Grupul de Inițiativă Civică „Spații Verzi Sănătoase”, Academia de Compost

Iulian Ignat – Grupul de Inițiativă Civică „Spații Verzi Sănătoase”

George Jiglau, Asociația Centrul pentru Studiul Democrației

Alina Kasprovschi, Fundația Comunitară București și Federația Fundațiile Comunitare din România

Matei Lostun, Extraordinary Youth

Elena Lucaci, Asociația Părinți de Cireșari

Maria-Loredana Luțescu, Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate (PTS)

Tamina Lolev – Nod Makerspace

Delia Mihalache, Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea

Marcel Mindrescu, Universitatea Suceava, Suceava, Romania

Dobrescu Maria – Asociația Pro Reciclare, Nu Depozitare

Elena-Alexandra Miron, Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate (PTS)

Mirabela Miron, Organizația Femeilor Antreprenor (OFA)

Corina Murafa, Academia de Studii Economice București/ Comitetul Economic și Social European

Bogdan Mihalache – Grupul de Inițiativă Civică „Spații Verzi Sănătoase”, Asociația Aspire to Change

Oana Neneciu, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Daniela Niculae – Consultant Sustenabilitate, Divanul Verde

Alex Oprița, Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu

Ioana-Maria Petrescu, Presedinte Pur si Simplu Verde

Andreea Petruț – Asociația Act for Tomorrow

Laura Petrescu, Avocat, fondator GREENLAW

Raul Pop, ECOTECA

Alexandra Popa, Centrul Român de Politici Europene

David Popescu, Inițiativa EcoSense.

Vlad Popescu, Bankwatch Romania

Ana-Maria Pălăduș, REPER21

Andreea Raducu-Lefter, Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala teritorială București-Ilfov

Daniela Ostacie – Asociația Grow Up Romania

Cristina Simionescu, Asociația Culturalis

Anca Sinea, Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE)

Danuț Stanciu- Asociația Preocupați de Viitor

Ciprian Stanescu, Social Innovation Solutions

Dalia Stoian, EFdeN & energiaTa

Mihai Stoica (2Celsius)

Marian Stoica – Asociația Pentru Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici

Cristina Tudorache, Initiativa Civica Bucurestii Noi!

Iohana Cristina Udrescu, Asociația Edulifelong

Vlad Radu Zamfira, InfoClima

Emil Zorila – antreprenor, cofondator Panseea