Activele rusești ar putea fi cartea lui Trump pentru a obține un acord de pace acceptabil cu Vladimir Putin

În timpul campaniei sale electorale, Donald Trump a promis să pună capăt rapid războiului din Ucraina. Unul dintre motivele pentru care dorește să facă acest lucru este că nu vrea ca Statele Unite să plătească pentru apărarea țării. Dacă Europa ar promite că va găsi banii necesari – poate apelând la cele 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare rusești pe care Occidentul le-a înghețat la începutul războiului – viitorul președinte american ar putea obține un acord mai bun cu Vladimir Putin, transmite agenția Reuters.

Nu doar Ucraina este îngrijorată că Trump ar putea încheia un acord de încetare a focului în beneficiul președintelui rus. Uniunea Europeană, Regatul Unit și alte națiuni europene sunt și ele îngrijorate. Un pact care ar lăsa Ucraina vulnerabilă ar fi rău pentru securitatea lor.

Prin urmare, Europa are un stimulent puternic pentru a-l convinge pe Trump să reziste pentru un acord decent. Arătându-i autorului cărții „The Art of the Deal” că va găsi banii necesari pentru apărarea Ucrainei dacă războiul se prelungește, l-ar putea încuraja să facă exact acest lucru.

Trump a susținut că unele țări europene sunt „delincvente” pentru că nu plătesc suficient pentru apărarea lor. De asemenea, s-ar putea să îi placă faptul că cea mai mare parte a cheltuielilor ar merge către producătorii americani, deoarece Europa a fost lentă în a-și dezvolta propria industrie de apărare.

O modalitate prin care Trump ar putea exercita presiuni asupra Rusiei ar fi să îi spună lui Putin că Occidentul este pregătit să ofere atât de mult sprijin financiar și militar suplimentar încât Ucraina să fie capabilă să țină linia întâi. El ar adăuga că Rusia va rămâne în cele din urmă fără trupe și fără bani, astfel încât este în interesul său să ajungă acum la un acord decent.

Aceasta este aproximativ abordarea pe care Trump a declarat că o va adopta pentru a pune capăt războiului în 24 de ore. Ar fi, de asemenea, o șansă de a-și demonstra abordarea promisă „pace prin forță” în politica externă, trimițând un avertisment rivalilor, inclusiv Chinei, să nu sfideze interesele SUA.

300 DE MILIARDE DE DOLARI

Pentru ca acest plan să funcționeze, Europa ar trebui să angajeze în avans o sumă mare de bani. Ceva de genul 300 de miliarde de dolari, suficient pentru a sprijini Ucraina timp de trei ani, ar fi suficient.

O astfel de sumă nu numai că l-ar impresiona pe Trump, arătându-i că Europa își face în sfârșit datoria în curtea sa din spate. L-ar putea convinge pe Putin, care nu a fost îngrijorat în mod deosebit de alimentarea cu bani până acum, că Ucraina ar putea rezista unui război de uzură. Un angajament pe trei ani ar oferi, de asemenea, producătorilor occidentali de armament un stimulent pentru a se echipa și a produce mai multe arme, realizând astfel economii masive.

În teorie, țările europene ar putea oferi Ucrainei 300 de miliarde de dolari. Împărțită pe o perioadă de trei ani, această sumă este echivalentă cu doar 0,4% din producția economică combinată a UE și a Regatului Unit – sau aproximativ dublul sumei pe care Europa o oferă în prezent. Dar într-o perioadă de bugete restrânse, când există multe alte priorități, inclusiv consolidarea propriei apărări, țările europene vor avea dificultăți în alocarea acestor bani.

O alternativă este mobilizarea activelor băncii centrale rusești pe care țările occidentale le-au înghețat în 2022. Majoritatea, aproximativ 210 miliarde de euro, se află în UE. Dar mulți oficiali, în special din guvernul german și Banca Centrală Europeană, au fost reticenți în a confisca pur și simplu aceste rezerve. Ei sunt îngrijorați că acest lucru ar contraveni dreptului internațional și ar determina alte țări să evite moneda euro.

O alternativă mai solidă din punct de vedere juridic la confiscare ar fi așa-numitul împrumut de reparație. În cadrul acestui sistem, Grupul celor șapte mari democrații industriale ar împrumuta Ucrainei 300 de miliarde de dolari. În schimb, Kievul se va angaja să ceară Rusiei despăgubiri de război. În cazul în care Kremlinul ar refuza să plătească, ceea ce pare probabil, țările G7 ar moșteni creanța împotriva Rusiei și ar compensa-o cu activele înghețate, care ar deveni apoi ale lor.

Pentru a relansa această schemă, ar trebui ajustată pentru a lua în considerare faptul că G7 a fost deja de acord să împrumute Kievului 50 de miliarde de dolari susținuți de dobânzile care se acumulează pe activele înghețate. UE ar trebui să furnizeze cea mai mare parte a împrumutului, deoarece membrii săi dețin cea mai mare parte a fondurilor. Statele Unite ar trebui totuși să împrumute o sumă echivalentă cu cele aproximativ 5 miliarde de dolari din activele rusești pe care le dețin, pentru a da dovadă de solidaritate și a reduce amenințarea la adresa monedei euro.

CONVINGEREA LUI PUTIN

Cu Trump pe cale să intre în Casa Albă și Ucraina pierzând teren pe câmpul de luptă, acum este momentul adevărului. Dacă Europa nu găsește bani pentru Kiev, va fi într-o poziție mai proastă atât din punct de vedere strategic, cât și financiar.

Alegerile din februarie din cea mai mare țară a UE, Germania, oferă ocazia unei regândiri. Acest lucru se datorează faptului că liderul de centru-dreapta Friedrich Merz, care este favorit să devină următorul cancelar, a adoptat o abordare mai dură în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei decât actualul Olaf Scholz.

În cazul în care Europa alocă bani, va depinde de Trump să vadă dacă poate încheia un acord decent cu Putin. Linia frontului în sine pare puțin probabil să se schimbe prea mult. Problema-cheie în orice negocieri va fi, probabil, ce garanții de securitate va primi Ucraina după o încetare a foculu

Kievul dorește să devină membru al alianței de apărare NATO. În schimb, Moscova nu va tolera aderarea Ucrainei la NATO sau prezența trupelor NATO pe teritoriul său – și ar putea face presiuni pentru limitarea mărimii propriilor forțe armate ale țării, după cum a raportat Reuters săptămâna trecută, citând cinci surse care cunosc gândirea Kremlinului.

Există o mare diferență între aceste două rezultate. O încetare a focului cu garanții de securitate credibile ar permite libertatea și suveranitatea a aproximativ 80% din teritoriul Ucrainei care nu este ocupat de Rusia. Țara ar putea în cele din urmă să adere la UE și să își reconstruiască economia. În schimb, un acord care ar lăsa Ucraina efectiv fără apărare ar menține-o săracă și în sfera de influență a Moscovei.

Lumea ar considera prima variantă drept o înfrângere parțială pentru Putin, în timp ce a doua ar fi considerată o victorie a Kremlinului. Un motiv în plus pentru ca Europa să facă tot posibilul pentru a-l convinge pe Trump să reziste.