Acestea sunt cele 3 tipare ale „singurătății cronice”, spune un consilier în relații

Termenul „singurătate cronică” a devenit viral pe TikTok, unele videoclipuri ajungând la mai mult de 10 milioane de spectatori la nivel global, scrie CNBC.

Există două tipuri de persoane singure: persoanele singure care sunt fericite fiind singure și persoanele singure care nu sunt fericite fiind singure, a declarat Amy Chan pentru CNBC Make It.

După ce s-a confruntat cu o despărțire dureroasă la vârsta de 20 de ani, Chan a pornit la drum pentru a schimba experiența despărțirii și a întâlnirilor pentru oamenii de pretutindeni. Astăzi, ea este consilier în relații și despărțiri și organizează două retrageri de weekend, numite „The Breakup Bootcamp” și „The Dating Bootcamp”.

Ea este, de asemenea, autoarea cărții „Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart” și și-a construit un public online de peste 200.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram. Ea a adus peste 200.000 de dolari în 2023 cu afacerea sa, potrivit documentelor consultate de CNBC Make It.

„Există oameni care sunt singuri și este dureros pentru ei, iar eu chiar cred că este mai bine [așa] pentru că sunt motivați să încerce lucruri diferite”, a spus Chan. „Cel mai greu este atunci când au o viață bună [și] nu este vorba că sunt nefericiți, deci nu există un punct dureros care să îi motiveze să iasă din zona lor de confort.”

„Deci, chiar dacă a fi într-un parteneriat ar fi uimitor, riscul de a fi respins și de a face toate lucrurile care vin cu procesul de întâlnire – ei doar găsesc scuze și evită acest lucru”, a spus Chan.

Pe baza experienței sale de mentorat al clienților, iată trei tipare pe care Chan le-a observat la persoanele care sunt „singure cronicc”:

Sunt orientați spre „nu”



Un model pe care Chan l-a observat prin munca sa este că cei care tind să fie singuri pentru o lungă perioadă de timp sunt oameni cărora le place să spună „nu”.

„Ceva ce am observat la mulți dintre clienții mei de succes este că ei spun doar „nu”… și descalifică oamenii înainte să existe vreo șansă”, a declarat Chan pentru CNBC Make It. „Nu au permis niciodată acestei conexiuni să aibă potențialul de a crește, pentru că în capul lor au o idee despre ceea ce vor, care s-ar putea să nu fie neapărat ceea ce au nevoie.”

Ei tind să fie foarte pretențioși și se pot concentra prea mult pe imperfecțiunile celeilalte persoane. „Au o idee despre persoană în capul lor și este mai mult despre satisfacerea ego-ului lor decât despre crearea unei conexiuni semnificative”, a declarat Chan într-un videoclip TikTok.

„Cred că o parte din acest lucru se datorează faptului că atunci când ești obișnuit să fii lider… să-i faci pe oameni să facă lucrurile pentru tine exact așa cum vrei tu, altfel ai putea să-i concediezi – asta nu se transpune în relații… dragostea nu prosperă pe duritate”, a declarat ea pentru CNBC Make It.

Își sabotează relațiile



Un alt tipar al „persoanelor singure cronice” este că acestea tind să își saboteze relațiile, a spus Chan. „Un mod în care oamenii sabotează relațiile este că investesc în persoane indisponibile”, a spus ea.

„De multe ori, ei dau apoi vina pe orașul în care se află sau [spun] că „toți băieții sunt așa” sau „toate fetele sunt așa”, fără să descopere cu adevărat de ce fac asta”, a spus ea. „Și un motiv foarte comun pentru care oamenii au acest model cronic de… a se simți atrași sau de a se întâlni cu persoane indisponibile este – este de fapt o modalitate foarte convenabilă de a evita intimitatea”.

Când sunt întrebați, ei pot spune că nu au un tip, dar Chan spune altceva. Deși s-ar putea să nu fie un tip fizic, persoanele singure care rămân singure pentru o perioadă lungă de timp pot avea un „tip emoțional”, a explicat ea.

„Ar putea fi anxietate, ar putea fi indisponibilitate, orice ar fi”, a explicat Chan. „Există o experiență emoțională care este tipul tău, iar aceasta va veni în ambalaje diferite.”

Nu se pun în valoare

Fie că nu își fac timp în programul lor încărcat sau nu depun efortul de a cunoaște oameni noi, un alt tipar pe care Chan l-a observat la persoanele care rămân singure este că nu își fac loc în viața lor pentru întâlniri.

„Există o mulțime de mituri despre dragoste și relații despre care oamenii cred că sunt adevărate. Unul dintre ele este că „dragostea se întâmplă când te aștepți mai puțin””, a spus Chan. „Și astfel, [ei] nu se expun”.

„Am avut o mulțime de oameni [care au spus] ‘ei bine, știi, se va întâmpla când se va întâmpla’, iar eu sunt ca, ‘dar lucrezi într-o clinică facială pentru femei, și apoi te duci direct acasă după…. În ce moment te va lovi dragostea? Când te uiți la televizor?’”

„Este aproape o scuză pentru a nu se expune, pentru că ei [au devenit] atât de confortabili cu faptul că sunt singuri”, a spus Chan.