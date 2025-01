Accidentul lui Lewis Hamilton de la Barcelona l-a afectat și pe Charles Leclerc, noul coechipier de la Ferrari

Lewis Hamilton a produs unele daune monopostului Ferrari în cea de-a doua zi de teste private de pe circuitul de la Barcelona. Conform Auto Sport, incidentul l-a afectat și pe coechipierul Charles Leclerc, care nu a mai putut să finalizeze propria sesiune de antrenamente.

În cel de-a doilea test alături de Ferrari, Lewis a pierdut controlul monopostului în partea finală a circuitului de la Barcelona și a produs unele daune mașinii după ce a lovit un parapet.

Sursa citată vorbește despre avarii importante la suspensie și daune mai mici la părțile aerodinamice.

Ferrari a minimalizat accidentul, rezumându-se să precizeze doar că este „parte integrantă a procesului de adaptare a unui pilot la o nouă echipă și de explorare a limitelor noii sale mașini”.

Monopostul SF-23 (cel folosit în sezonul 2023 al Formulei 1) a fost reparat în cele din urmă, dar întreg procesul a fost unul de durată, iar acest lucru l-a afectat și pe Charles Leclerc.

Astfel, pilotul monegasc nu și-a putut finaliza propria sesiune de teste: între timp, după reparație, vizibilitatea a devenit prea scăzută din cauza întunericului (scăderii luminii zilei).

Jurnaliștii de la Auto Racer vorbesc despre posibila cauză a accidentului suferit de Hamilton la Barcelona: „o denivelare a circuitului care ar fi putut destabiliza monopostul”.

Sursa citată vorbește despre o modificare recentă a configurației circuitului: șicana finală a fost eliminată și înlocuită cu un viraj dublu la dreapta de mare viteză.

Această modificare ar fi putut avea un rol important în accidentul făcut de pilotul britanic al Scuderiei.

Trebuie menționat însă faptul că nu este prima dată când Hamilton face un accident în timpul testelor pentru o nouă echipă: acest lucru s-a întâmplat și când a semnat cu McLaren, dar și când a început aventura alături de Mercedes (în 2013).

Sezonul 2025 al Formulei 1 va debuta pe circuitul de la Melbourne Park. Marele Premiu al Australiei va avea loc în data de 16 martie.

New details surrounding Lewis Hamilton’s test crash have emerged, with the accident proving a setback for Ferrari team-mate Charles Leclerc.#F1https://t.co/BbWYv72nIa

— PlanetF1 (@Planet_F1) January 30, 2025