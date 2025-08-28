A0 Nord Corbeanca–Mogoșoaia: șanse reale de circulație în mai 2026, potrivit Asociației Pro Infrastructură

Pe Autostrada A0 Nord, între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia–Buftea) și DN1 (Corbeanca), șoferii ar putea circula încă din mai 2026, într-un scenariu optimist, estimează Asociația Pro Infrastructură (API). Tronsonul este construit de compania românească Retter, care își propune inaugurarea înainte de termenul contractual, stabilit pentru noiembrie 2026.

Potrivit API, șansele există, dar devin anticipabile dificultăți. La pasajul A0 peste DN1A lucrările abia au început, iar pentru ca deschiderea să fie posibilă la final de primăvară este nevoie de nouă luni de muncă intensă, vreme bună și un cashflow stabil. Partea pozitivă, în analiza API, este că birocrația, mai ales relocările de utilități, a fost practic rezolvată pe această secțiune.

În paralel, pe direcția spre A1, italienii de la Pizzarotti lucrează la partea de drum, în timp ce Retter se ocupă de structurile mari, inclusiv pasajele peste DN7 și calea ferată, considerate puncte critice ale autostrăzii.

Contractul pentru cei 17,5 km dintre Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) a fost semnat pe 20 septembrie 2023, cu ordin de începere la 16 octombrie 2023. Documentul prevede 12 luni de proiectare și 22 de execuție, termenul oficial de finalizare fiind noiembrie 2026. Autorizația de construire a fost emisă la 23 ianuarie.

Dacă planul va fi respectat, la finalul anului viitor șoferii ar putea circula neîntrerupt pe întreaga autostradă de centură de 100 km a Capitalei, mai spune organizația.

„Salutăm decizia constructorilor de a inaugura etapizat tronsonul. Se demonstrează în teren că nu este o promisiune aruncată în vânt, ci un obiectiv clar. Vom vedea dacă vor reuși. Cert este că sunt șanse mari să își respecte termenul asumat prin contract și la sfârșitul anului viitor să circulăm neîntrerupt pe autostradă în jurul Capitalei, pe toți cei 100 de kilometri ai A0.”, transmite Asociația Pro Infrastructură.

Alte imagini de la lucrări Lot 1 Nord între Bâcu (DJ601A) și Corbeanca (DN1) – publicate de Asociația Pro Infrastructură: