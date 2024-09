A nins pe Transalpina. Drumarii au intervenit pentru a curăța șoseaua

Drumarii au intervenit, luni dimineaţă, pe DN 67 C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, unde pe carosabil s-a depus în timpul nopţii un strat de unu-doi centimetri de zăpadă şi gheaţă, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentantului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, Cristi Tudor, s-a acţionat cu utilaje cu lamă şi material antiderapant.

„În această dimineaţă, din cauza temperaturilor foarte scăzute, am constatat că pe DN 67 C Transalpina, sectorul de drum cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, precipitaţiile căzute în timpul nopţii s-au transformat în ninsoare şi lapoviţă, care s-au depus pe partea carosabilă, formând un strat de aproximativ unu-doi centimetri de zăpadă şi gheaţă. Am intervenit în timp util cu utilajele de deszăpezire cu lamă şi cu material antiderapant. Nu au fost probleme, pentru că oricum pe perioada nopţii nu se circulă pe acest sector de drum. Drumul este curat acum”, a declarat, pentru Agerpres, Cristi Tudor.

Accesul pe DN 67 C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, se face între orele 9.00 şi 20.00.