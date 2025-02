A murit legendarul șahist rus Boris Spasski – A reprezentat Franța la trei olimpiade de şah

Marele maestru rus al şahului Boris Spasski a murit la vârsta de 88 de ani, a anunţat joi directorul general al Federaţiei Internaţionale de Şah (FIDE), Emil Sutovski, potrivit Reuters, conform News.ro.

Spasski, care a obţinut cetăţenia franceză în 1978, a fost al 10-lea campion mondial la şah, deţinând titlul în perioada 1969-1972, când l-a pierdut în faţa americanului Bobby Fischer, la Reykjavik, într-o competiţie supranumită ulterior „meciul secolului”.

În timpul acelui meci din plin Război Rece, pe care l-a pierdut 12,5-8,5, în ciuda faptului că a câştigat primele două runde,

Spasski a dat dovadă de o mare sportivitate, aplaudându-l pe Fischer după ce a pierdut a şasea rundă.

„O mare personalitate s-a stins din viaţă, generaţii de şahişti au studiat şi studiază jocurile şi opera sa.

Aceasta este o mare pierdere pentru ţară”, a declarat preşedintele Federaţiei Ruse de Şah, Andrei Filatov, pentru agenţia de presă TASS.

Spasski era cel mai în vârstă campion mondial de şah în viaţă.

„Boris Vasilevici locuia la Moscova şi era în contact cu toţi apropiaţii săi… L-am cunoscut într-un mod diferit decât din cărţi.

Era întotdeauna interesant să vorbesc cu el. Era un povestitor foarte interesant şi mi-e greu să vorbesc despre plecarea lui dintre noi”, a declarat Alexander Tkachev, directorul executiv al Federaţiei Ruse de Şah, pentru agenţia de presă de stat RIA.

Spasski a reprezentat Franţa la trei olimpiade de şah, în 1984, 1986 şi 1988, şi a fost văzut jucând în Jardin du Luxembourg din Paris în anii 1990.

Spasski, a cărui sănătate s-a deteriorat la începutul anilor 2000, a dispărut din Paris în august 2012, înainte de a apărea din nou la Moscova în octombrie acelaşi an.

„A fost dorinţa mea să mă întorc în Rusia, pentru că timpul petrecut în Franţa îşi urmase cursul. Era timpul să încep o nouă etapă. Am înţeles că era timpul să plec”, a declarat Spasski la acea vreme.

RIP Boris Vasilievich Spassky

One of the most talented players of his generation, the 10th World Champion Boris Spassky has passed away at the age of 88.

Spassky was considered a chess prodigy. He attained the Grandmaster title at the age of 18 and made his debut in the… pic.twitter.com/zrZBePQeXg

— International Chess Federation (@FIDE_chess) February 27, 2025