A murit Jackie Ionescu, un mare antrenor de fotbal. De numele lui se leagă numeroase performanţe şi meciuri de referinţă din istoria Politehnicii Timișoara

Luni a murit Ion V. Ionescu, cunoscut drept Jackie Ionescu, fostul antrenor al echipei Poli Timişoara, care a rămas în analele fotbalului românesc singurul antrenor din țară care a pregătit echipe în toate eşaloanele fotbalistice, de la campionatul comunal, judeţean, orăşenesc, Divizia C, B, A, lot naţional, copii, juniori şi tineret, potrivit FRF.

A fost cel mai cunoscut antrenor de fotbal din zona de vest a României. I se spune Jackie. „ Nici eu nu stiu, din fotbal de la liceu, din nevoia de cosmopolitism de pe timpul ăla, de a avea pe lângă prenumele românesc, şi unul cosmopolit. Ion nu a fost transformat în Jean, nici în Ivan, ci în Jackie. Pe timpul ăla era nu doar frumos, ci şi periculos acest nume. Dar mi l-am asumat“, explica tehnicianul de unde i se trăgea porecla.

Jackie Ionescu s-a născut într-un sat din judeţul Timiş, la Crai Nou, a jucat fotbal, dar nu a avut norocul să o facă la nivel foarte înalt, aşa că a decis să înveţe, ca apoi să predea fotbalul şi altora. La 24 de ani era deja antrenor. Este un simbol pentru Politehnica Timişoara şi pentru oraşul de pe Bega. Mai presus de rezultate, în sufletul suporterilor alb-violeţi a contat verticalitatea lui Jackie Ionescu şi lupta dreaptă împotriva fostelor echipe departamentale.

”În prima fază, se juca cinstit, dar erau două selecţionate: Steaua şi Dinamo, ca atare puteau să-şi permită să joace şi cinstit. Apoi s-au impus echipele militarizate în forţă. Din iubirea Anei Pauker cu mumia lui Lenin s-a născut Dinamo, în 1948. Fotbalul a fost politizat. Fotbalul era o prioritate politică, după modelul sovietic. Se impunea să se creeze un model, un exemplu, o imagine a Armatei şi Securităţii, puterea lor, inclusiv prin fotbal. Acest sport era un puternic vehicul de imagine, aşa că s-a pedalat din plin. Nu e mai puţin adevărat că s-au creat condiţii superperformante la Steaua şi la Dinamo. Cu timpul au devenit cluburi polisportive de nivel internaţional”, povestea Jackie Ionescu.

De numele său se leagă şi una dintre cele mai mari performanţe ale echipei Poli, câştigarea Cupei României în anul 1980 (echipa alb-violetă a mai câştigat acest trofeu în 1958), iar apoi eliminarea echipei Celtic Glasgow din Cupa Cupelor.

”Era o echipă foarte bună. Era construită de mine. Mi s-a spus că trebuia să fac o echipă care să aducă faimă judeţului şi Institutului Politehnic. Puteam cere jucători şi condiţii materiale. S-a realizat proiectul, cu jucători din toată ţara aduşi într-o vară. 12 jucători mi-au adus. Integrare completă, facultate, condiţii sociale şi profesionale. Cu această echipă am câştigat Cupa, am eliminat Celticul (n.r. – Celtic Glasgow) şi am mai continuat câţiva ani, cu două finale. În ’80, nu ne puteam bate la titlu cu Steaua, Dinamo şi Craiova. Erau echipe fantastice. Steaua şi Dinamo jucau campionatul şi în culise, din greu. Nu puteam rivaliza cu ei. Între ’74 şi ’83 am prins patru finale de Cupă, era o competiţie unde se putea juca. Una am câştigat, trei am pierdut”, a mai povestit Jackie Ionescu.

Înmormântarea profesorului Ion V.Ionescu va avea loc miercuri, 3 iulie, cu începere de la ora 15.00, la cimitirul din Calea Șagului.