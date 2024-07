A fost făcut primul transplant total de laringe / Operația s-a realizat în SUA, la un pacient cu un cancer la gât / Bărbatul s-a întors acasă, vorbește din nou și mănâncă hamburgeri

La Clinica Mayo din Phoenix (Arizona, SUA), o echipă multidisciplinară a efectuat cu succes primul transplant complet de laringe pe un bărbat în vârstă de 59 de ani; bărbat în vârstă de 59 de ani, Marty Kedian din Haverhill (Massachusetts), anunță Corriere della Sera.

Bărbatul suferă de condrosarcom, un cancer rar al gâtului.

Pe lângă laringe, chirurgii au transplantat și faringele, traheea superioară și esofagul, tiroida și paratiroidele, vasele de sânge și nervii. Veștile au fost date de medici abia acum, după ce au constatat starea bună de sănătate a lui Kedian, care i-a permis să se întoarcă acasă. Operația s-a desfășurat la finalul lunii februarie.

La patru luni de la operație, de fapt, Kedian și-a recăpătat folosirea vocii și capacitatea de a înghiți și respira independent, depășind așteptările echipei de transplant. Primele rezultate ale operației au fost publicate pe 9 iulie în revista Mayo Clinic Proceedings.

Echipa multidisciplinară, formată din șase chirurgi, a fost condusă de Dr David Lott, președinte al Departamentului de otorinolaringologie (ORL) – Chirurgie a capului și gâtului/Audiologie de la Clinica Mayo din Arizona. Dr. Lott conduce, de asemenea, programul de transplant de laringe și trahee și este director asociat al Centrului pentru bioterapie regenerativă, tot la Clinica Mayo.

Transplantul efectuat în Phoenix este al treilea transplant de laringe din Statele Unite și primul caz cunoscut efectuat pe un pacient cu o tumoră încă activă, în cadrul unui studiu clinic.

Primul transplant de laringe din istoria SUA a fost efectuat în 1998 de Marshall Strome la Clinica Cleveland (Ohio). Pentru a-și perfecționa tehnica, Lott a „mers” la școală cu Strome, care i-a devenit mentor și a participat și la transplantul efectuat pe Marty Kedian. Al doilea a fost efectuat la Universitatea din California, Davis, în 2010. Cei doi pacienți își pierduseră vocea din cauza rănilor, unul provocat de un accident de motocicletă, iar celălalt deteriorat de un ventilator pulmonar în spital.

La patru luni de la transplant, Kedian și-a recăpătat 60% din voce. Potrivit medicilor, bărbatul va continua să se îmbunătățească pe măsură ce se recuperează în următorul an. De asemenea, și-a recăpătat deglutiția și respiră independent. „Acest lucru este cu adevărat incredibil”, spune pacientul. „Dr. Lott și echipa de la Mayo nu mi-au redat doar vocea, ci și viața”.

Logopedia și terapia de înghițire de la Clinica Mayo au jucat un rol important în recuperarea lui Kedian. „Progresele lui Marty sunt remarcabile”, spune Lott.”El mănâncă hamburgeri, macaroane cu brânză, aproape orice, fără nicio problemă. De asemenea, respirația lui continuă să se îmbunătățească în mod constant”. Medicii intenționează să îndepărteze tubul traheal atunci când Kedian își va recăpăta capacitatea deplină de a respira singur.

Programul Mayo Clinic Larynx and Trachea Transplant Program din Arizona este primul și singurul program de transplant laringian aprobat de United Organ Sharing Network. Echipa doctorului Lott s-a pregătit intens pentru a face față complexității intervenției chirurgicale. ”

După transplant, pacienții trebuie să ia imunosupresoare pentru tot restul vieții pentru a preveni respingerea organului. Acest lucru duce la un risc crescut de infecții și cancer. Un transplant de laringe este considerat unVCA (vascular composite allograft) și include mai mult decât laringele. Acesta poate include, de asemenea, traheea, esofagul, glandele tiroide, glandele paratiroide, pielea și faringele. Ca în cazul lui Kedian.

Lumea lui Kedian s-a schimbat în 2013, când a mers la medic după ce a observat că avea dificultăți la înghițirea alimentelor. „Mâncarea mi se bloca în gât. Am crezut că am o alergie. Nu m-am gândit prea mult la asta”, își amintește Marty. În schimb, o serie de teste au arătat că avea o formă rară de cancer al laringelui, un condrosarcom.

Medicii i-au spus că are nevoie de operație. „A fost un șoc”, spune pacientul. „A fost devastator. Nu aveam de gând să mor, dar aveam o slujbă care îmi cerea să vorbesc cu oamenii toată ziua”. Timp de 35 de ani, Kedian a lucrat la o tipografie locală vorbind cu clienții din Haverhill, Massachusetts, unde locuiește împreună cu soția sa Gina și familia lor.

Kedian a suferit prima sa intervenție chirurgicală în 2014. În următorii 10 ani, au urmat alte zeci, reducându-i vocea la o șoaptă răgușită. Nemaifiind capabil să respire singur, Marty a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a i se introduce un tub traheal, astfel încât să poată respira printr-o gaură în partea din față a gâtului.

În cele din urmă, i s-a spus că ultima sa opțiune era o laringectomie totală, sau îndepărtarea laringelui. El a refuzat. „Nu am vrut o laringectomie. Am vrut să găsesc o modalitate de a-mi recăpăta calitatea vieții”, spune Marty. „Tocmai am avut prima mea nepoată. Voiam să pot să vorbesc cu ea cu vocea mea, să mă joc cu ea în grădină, să o duc la meciurile de baseball și să respir normal. Gina știa că eram deja deprimată și ieșită din minți. Îmi tot spunea că trebuie să existe o altă cale. A căutat informații pe internet și atunci l-a găsit pe Dr. Lott.”