80 de ani de la Debarcarea din Normandia: Premierul britanic Rishi Sunak stârnește controverse după ce a părăsit prematur ceremoniile

În urma unor critici acerbe la adresa deciziei sale de a se întoarce în Marea Britanie, unde este în plină campanie electorală, premierul britanic Rishi Sunak și-a cerut scuze vineri, 7 iunie, pentru plecarea sa prematură de la ceremoniile dedicate Zilei Z din Franța, scrie Le Figaro.

„După ce evenimentul britanic din Normandia s-a încheiat, m-am întors în Marea Britanie”, a declarat Rishi Sunak, care se străduiește să câștige sprijinul alegătorilor înainte de alegerile din 4 iulie. „Am făcut o greșeală că nu am rămas mai mult timp în Franța și îmi cer scuze”, a scris el, într-un mesaj postat pe X.

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.

This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2024