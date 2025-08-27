34 de militari columbieni, luaţi ostatici în sudul amazonian al Columbiei de către rebeli de o gherilă / Alți 10 militari au fost ucişi în confruntări armate, duminică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În total 34 de militari columbieni au fost luaţi ostatici în sudul amazonian al ţării, într-o zonă aflată sub controlul unei gherile, anunţă marţi ministrul columbian al Apărării, Pedro Sanchez, care denunţă o ”acţiune ilegală, criminală a anumitor persoane îmbrăcate în civil care spun că deţin militari”, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pedro Sanchez nu precizează de când se află militarii pe mâna rebelilor din cadrul Statului Major Central (Estado Mayor Central, EMC), o gherilă disidentă în cadrul fostelor Forţe Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) care au semnat un acord de pace, în 2016, însă subliniază că zece rebeli au fost ucişi în confruntări armate, duminică, şi că alţi doi rebeli au fost capturaţi.

În Columbia, ţărani, obligaţi sau manipulaţi de către grupări armate care-şi exercită controlul în regiune, reţin adesea militari sau poliţişti – care nu ripostează şi nu deschid focul împotriva unor civili.

VAL DE ATACURI



Armata columbiană şi-a intensificat acţiunile împotriva EMC, condus de către Ivan Mordisco în urma unui atentat cu un camion-capcană, joi, la Cali, al treilea cel mai populat oraş din Colmbia, soldat cu zece morţi şi 60 de răniţi, atribuit de către autorităţi acestei diisidenţe importante a fostelor FARC.

Doi membri ai EMC au fost arestaţi în legătură cu acest atentat, în faţa Şcolii Militare de Aviaţie.

Alt camion-capcană nu a explodat.

Tot joi, în apropiere de Medellin, al doilea cel mai important oraş din Columbia, 13 poliţişti au fost ucişi în schimburi de focuri şi în urma lansării unei drone explozive împotriva unui elicopter, în timp ce forţele de ordine înconjurau o plantaţie de coca, în cadrul unei campanii de eradicare.

Columbia este cel mai mare producător mondial de cocaină.

Autorităţile atribuie acest atac unei grupări din cadrul EMC, care se află în conflict cu aripa principală, condusă de Ivan Mordisco.

În urma acestor atacuri, Pedro Sanchez a anunţat că statul columbian desfăşoară toate mijloacele pentru a ”neutraliza ameninţările” la adresa securităţii, într-o ţară care traversează cea mai gravă criză de violenţă din ultimii zece ani.