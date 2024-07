300 de pui de flamingo, salvați de voluntari în Algeria

Voluntari algerieni au reușit să salveze săptămâna trecută aproximativ 300 de pui de flamingo care erau condamnați la moarte după ce lacul sărat în care s-au născut a secat în Oum El Bouaghi, în estul Algeriei, potrivit unui corespondent AFP, citat de Le Figaro.

Mii de flamingo roz migrează în fiecare an pentru a cuibări în lacul Tinsilt, situat la 450 de kilometri nord-est de Alger, care este una dintre cele mai mari zone umede din țară, acoperind peste 20 de kilometri pătrați.

„Cu doar o lună în urmă era apă aici”, a declarat pentru AFP Mourad Ajroud, unul dintre voluntarii salvatori, arătând spre o zonă uscată. Carcasele păsărilor moarte sunt împrăștiate pe întinderi vaste de pământ crăpat, cândva verde și presărat cu mii de flamingo roz.

Dispariția lagunei din cauza temperaturilor ridicate a provocat plecarea păsărilor adulte, lăsând în urmă ouă sau pui, dintre care mulți au pierit. Alte zeci au murit de foame, sete, braconaj și atacurile lupilor.

Tinsilt este unul dintre cele 50 de situri Ramsar din Algeria, adică zone umede de importanță internațională. Anul trecut, la lacul Télamine din Oran (vest), de asemenea clasificat ca sit Ramsar, au murit aproximativ o sută de flamingo din cauza poluării cu ape reziduale, potrivit activiștilor de mediu.

„Reveniți anul viitor”

Un grup de voluntari a decis să transporte puii supraviețuitori de la Tinsilt la o altă zonă umedă de lângă Aïn M’lila, la aproximativ cincizeci de kilometri distanță. Sătenii și-au pus la dispoziție vehiculele pentru a transporta 283 de flamingo roz la lacul Mahidiya. Proiectul a fost inițiat de fotograful amator Tarek Kawajlia, care documentează viața sălbatică din regiunea sa și a fost primul care a observat micșorarea lacului și zborul păsărilor.

Voluntarii efectuează „patrule dimineața și seara pentru a urmări puii până când își revin și sunt capabili să zboare, astfel încât anul viitor să se poată întoarce la sabkha (mlaștină) și viața să revină la normal”, a explicat pentru AFP Tarek, care are în jur de 50 de ani. „Nu am reușit să salvăm toate păsările, nu am reușit să le transportăm pe toate”, a deplâns prietenul său, Mourad Ajroud, 53 de ani, în timp ce Ezzedine Laour, un alt voluntar în vârstă de 36 de ani, încerca să izoleze o pasăre rănită și să o ducă la o clinică veterinară.

La câteva ore după ce puii au ajuns în noul lor habitat, câteva păsări adulte li s-au alăturat. „Operațiunea a fost un mare succes și părinții s-au reunit cu puii lor într-o scenă magnifică”, s-a minunat Tarek, comentând fotografiile sale pe Facebook.