250 de ani de la nașterea lui Jane Austen, în anul 2025 / Fanii din întreaga lume se îndreaptă spre Anglia pentru a sărbători viața și opera renumitei scriitoare

Cu bonetele și permisele de îmbarcare pregătite, fanii lui Jane Austen din întreaga lume se pregătesc să ia cu asalt Marea Britanie, dornici să sărbătorească, în 2025, una dintre cele mai mari scriitoare ale literaturii engleze, la 250 de la nașterea sa. În timp ce călătorii se îndreaptă spre zonele rurale din Anglia pentru a o sărbători pe renumita romancieră, BBC a cerut experților să spună care sunt cele mai bune festivaluri, reconstituiri și baluri pe tema Austen ale anului.

De la îndrăznețul John Willoughby din „Sense and Sensibility” („Rațiune și simțire”) la sprințara Emma Woodhouse din omonima „Emma”, personajele lui Austen au fermecat generații întregi de cititori, inspirând pelerinaje anuale în ținutul ei natal, Hampshire, și nu numai, pentru a-i urma pașii. În 2025, aceste călătorii iau un aer de sărbătoare, călătorii adunându-se în zona rurală a Angliei pentru festivaluri literare, reconstituiri și baluri Regency menite să aducă un omagiu autoarei.

Iată care sunt cele mai ostentative evenimente ale anului, potrivit experților în Austen – cele care promit fanilor o petrecere de neuitat pentru o scriitoare care a scris cu clarviziune: „One cannot have too large a party”.

Explorați biserica de la țară care a marcat primii ani ai lui Austen

Deși portretele sale vii ale vieții englezești întruchipează acum extravaganța epocii georgiene, povestea lui Austen a început modest. S-a născut la 16 decembrie 1775, în satul Steventon, din Oxfordshire, Anglia, fiind al șaptelea copil și fiica cea mică a clericului George Austen și a soției sale Cassandra.

„Trebuie să fi fost o gospodărie agitată, cu familia Austen numeroasă și cu băieții pe care tatăl ei îi medita”, a declarat Janet Todd, unul dintre cei mai importanți cercetători britanici ai lui Austen. Deși casa parohială în care au locuit soții Austen a fost demolată în 1824, biserica St Nicholas, în care aceștia se închinau, este încă în picioare. O echipă dedicată de voluntari lucrează pentru a se asigura că fiecare vizită la capela istorică este memorabilă.

Fără a se supune deloc ideii de a fi vărul de la țară al celor mai cunoscute orașe ale autoarei, precum Bath și Chawton, Steventon a organizat evenimente pline de viață pentru lunile iunie, iulie și decembrie. Vizitatorii pot asista la concertul de cameră Jane Austen’s Words and Music din 8 iunie, la capela familiei Austen, sau pot participa la un târg de țară din 6 iunie, organizat pe același câmp unde se afla casa parohială a familiei Austen. Apoi, în amintirea ei, biserica va organiza o slujbă specială de mulțumire pentru Austen în ziua ei de naștere, pe 16 decembrie.

Pregătiți-vă jupoanele pentru a dănțui în Brighton

În Anglia lui Austen, balurile erau esențiale pentru viața socială și pentru curtarea clasei de mijloc și a celei superioare. Pentru Zack Pinsent, un croitor în vârstă de 29 de ani cunoscut pentru faptul că poartă exclusiv ținute din epoca Regenței, participarea la un bal este cel mai bun tribut adus lui Austen.

Calendarul din acest an este plin de opțiuni, de la Balul Săptămânii Regenței din Alton, în iunie, până la Balul aniversar Yuletide din Bath, în decembrie. Cu toate acestea, Pinsent recomandă Balul Brighton Royal Grand Pavilion din 25 ianuarie, pe care îl organizează și care a atras deja participanți din 16 țări.

„Oricine poate participa, atât timp cât are ținuta potrivită”, a declarat Pinsent, care a asigurat Pavilionul Regal pentru evenimentul omonim inspirat din Regență.

Pavilionul regal din Brighton, construit de George al IV-lea, contemporan și admirator al lui Austen, a găzduit baluri extravagante în perioada sa de glorie. Deși nu există nicio dovadă că Austen l-a vizitat vreodată, Pinsent presupune că ar fi putut, având în vedere influența pe care Brighton a avut-o asupra imaginației sale.

Orașul de la malul mării a fost chiar menționat în „Mândrie și prejudecată”, când Austen a scris despre Lydia Bennet: „La Brighton, ea va fi mai puțin importantă chiar și ca un flirt obișnuit decât a fost aici”.

Intrați în lumea lui Austen din Bath

Austen a plasat două dintre romanele sale, „Persuasiunea” și „Northanger Abbey”, în Bath, însă sentimentele ei față de acest oraș-stațiune rămân un subiect de dezbatere. Reacția sa celebră și dramatică la mutarea familiei sale din Steventon acolo – se presupune că a leșinat – sugerează o reticență. Cu toate acestea, în timpul anilor petrecuți în Bath (1801-1806), scena sa socială vibrantă – de la galele de la Sydney Gardens la evenimentele de la Assembly Rooms – i-a inspirat opera. Cu toate acestea, tragediile personale, inclusiv moartea tatălui ei în această perioadă, i-au influențat probabil percepția asupra orașului.

„Ideea generală este că nu știm cu adevărat ce părere avea despre Bath”, a declarat Georgia Delve, director al Jane Austen Centre Festival (desfășurat în perioada 12-21 septembrie în Bath). „Dar cred că în ceea ce privește povestea ei și personajele, te plimbi prin oraș și totul este scris în piatră: ai Bennett Street, ai Bartlett Street, ai Assembly Rooms, ai Royal Crescent, ai Paragon, știi tu, marea Pulteney Street. Toate aceste locuri apar în scrisorile și în romanele ei.”

Dragostea orașului Bath pentru Austen este evidentă, fiind evidențiată de recordul mondial Guinness pentru cea mai mare adunare de oameni în costume din perioada Regenței. Festivalul Austen din acest an începe cu o mare paradă, atrăgând fani din întreaga lume.

Pe lângă festival, Jane Austen Centre găzduiește două baluri de vară, inclusiv un bal nautic cu tema Persuasion, pe 31 mai, și un eveniment unic inspirat din Sanditon, bazat pe romanul neterminat al lui Austen cu același nume, pe 28 iunie. Evenimentul va include ateliere de dans.

Descoperiți o parte din istoria literară a lui Austen în Southampton

Orașul portuar Southampton a jucat un rol în viața lui Austen în trei ocazii – un fapt adesea trecut cu vederea, pe care orașul speră să îl rectifice în acest an. Austen a frecventat pentru scurt timp un internat acolo, și-a sărbătorit cea de-a 18-a aniversare la istoricul Dolphin Hotel din oraș și, mai târziu, a rămas acolo cu fratele ei după plecarea din Bath.

Pentru a onora legăturile profunde ale orașului, Southampton intenționează să expună biroul ei de scris pentru călătorii până la 23 februarie la God’s House Tower, împrumutat de la Biblioteca Britanică ca parte a expoziției „In Training for a Heroine”. Biroul portabil din mahon a fost un cadou din partea tatălui său, iar pe el a scris ceea ce ea numea „Copilul meu drag”, primul proiect din „Mândrie și prejudecată”. Biletele sunt gratuite, dar vizitatorii trebuie să-și facă rezervare pentru a vedea biroul.

Pășiți în casa lui Austen

Potrivit lui Todd, o mare parte din atracția durabilă a lui Austen constă în legătura ei cu o Anglie romanțată. Hampshire, unde a locuit, a scris și și-a plasat multe dintre romanele sale, și-a păstrat farmecul prin evitarea industrializării. Această calitate atemporală face ca o vizită la fosta casă a autoarei din Chawton, numită în prezent Casa lui Jane Austen, să fie o experiență unică de transportare. După ce moartea tatălui ei le-a lăsat pe Jane, pe sora ei și pe mama lor aproape fără niciun ban, cu doar 210 lire sterline pe an, potrivit lui Todd, fratele lui Jane, Edward, le-a mutat în cabana sa în 1809. Aici, în acest cadru idilic, Jane și-a rafinat cele șase romane.

Pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a scriitoarei, Casa Jane Austen găzduiește, în perioada 23-28 ianuarie, un Festival „Mândrie și Prejudecată”, cu Austenmania, o expoziție de un an dedicată moștenirii sale cinematografice postume. Site-ul a lansat, de asemenea, o expoziție permanentă, Jane Austen and the Art of Writing (Jane Austen și arta scrisului), care prezintă procesul ei creativ și primele ediții ale lucrărilor sale. „Este destul de emoționant să fii acolo cu ele”, a declarat Janie McShane, muzeograf de 15 ani, despre volumele neprețuite. Pentru mulți vizitatori, aceasta este adevărata atracție, să vadă cum a trăit Austen, „să pășească”, a spus McShane, „acolo unde a pășit ea”.

Plimbați-vă prin oraș ca familia Bennett

Austen era o pasionată a mersului pe jos. Într-o lume în care viața unei femei era aproape întotdeauna petrecută sub supraveghere sau în compania familiei și a prietenilor, o plimbare însemna probabil libertate și evadare. „Personajele lui Austen se plimbă pentru a fi ele însele și pentru a se schimba”, scrie Rachel Cohen în „Austen Years: A Memoir in Five Novels”.

Pat Lerew, președinta Jane Austen Alton Group, spune că satul său va oferi vizitatorilor aceeași oportunitate. Alton este rezonabil de aproape de Casa lui Austen. „Știm că Jane și sora ei mergeau în Alton de două sau trei ori pe săptămână pentru a face cumpărături sau pentru a vizita prietenii”, a spus Lerew. „De asemenea, ea lua trăsura de aici pentru a merge la Londra”. În mod similar, cele 10 zile ale Săptămânii Regenței Jane Austen (20-29 iunie) vor include o Zi a Regenței cu standuri și divertisment pe care oaspeții le pot vizita, urmată de tăierea panglicii unei noi grădini publice Jane Austen.

Aduceți un omagiu în Winchester

Ultimul capitol al vieții lui Jane a fost tragic. La 41 de ani, s-a îmbolnăvit de o afecțiune misterioasă despre care experții moderni au speculat că ar fi putut fi boala Addison sau limfomul Hodgkin. Deteriorarea stării sale a necesitat mutarea de la Chawton Cottage la Winchester pentru a beneficia de îngrijire specializată. Jane și sora ei Cassandra au locuit la nr. 8 College Street, o proprietate deținută în prezent de Winchester College, un internat istoric frecventat de opt dintre nepoții lui Austen. În această vară, pentru prima dată, școala deschide apartamentele pentru public.

„Apartamentul rămâne izbitor de asemănător cu modul în care era pe vremea lui Austen”, a declarat Richard Foster, bibliotecarul Fellows’ și custodele colecțiilor de la colegiu, care a jucat un rol-cheie în organizarea deschiderii. „Austen descrie un mic salon îngrijit, cu o fereastră cu vedere spre grădina directorului, iar aceste caracteristici sunt încă intacte.” În acest spațiu, Austen și-a scris ultimul poem, iar din aceeași fereastră, Cassandra a urmărit procesiunea funerară a surorii sale – restricționată de obiceiurile secolului al XIX-lea care interziceau femeilor să participe.

Biletele pentru această deschidere limitată în timp sunt disponibile online. De asemenea, vizitatorii o pot onora pe Austen la locul ei de veci din naosul nordic al Catedralei Winchester. Piatra sa funerară simplă, lipsită de orice mențiune a strălucirii sale literare, pare aproape ironică – un fapt pe care Austen însăși l-ar fi putut găsi extrem de amuzant. Epitaful modest face referire doar la „înzestrările extraordinare ale minții sale”, o descriere pe care Austen ar fi putut-o ironiza cu ingeniozitatea sa caracteristică. La urma urmei, după cum a scris odată, „Pentru ce trăim, dacă nu pentru a-i face pe vecinii noștri să râdă, iar noi să ne distrăm pe seama lor la rândul nostru?”