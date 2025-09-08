1.500 de actori şi regizori anunţă boicotarea instituţiilor israeliene, acuzate de implicare în ”genocidul” din Gaza

Aproximativ 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo, au anunţat că vor înceta colaborarea cu instituţiile de film israeliene pe care le acuză de „implicare în genocidul” din Gaza, într-o scrisoare publicată luni de The Guardian, transmite AFP, transmite Agerpres.

„În acest moment de criză, când multe dintre guvernele noastre autorizează carnagiul din Gaza, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a răspunde la această complicitate”, au declarat ei în această scrisoare, semnată, totodată, de regizorul Yorgos Lanthimos şi actriţele Ayo Edebiri şi Tilda Swinton.

Acest angajament, iniţiat de grupul Film Workers for Palestine, este inspirat de boicotul cultural din Africa de Sud din timpul perioadei apartheidului şi, în special, de Filmmakers United Against Apartheid.

Scopul său concret este încetarea colaborării cu festivaluri, cinematografe, posturi de televiziune şi companii de producţie care, potrivit semnatarilor, se fac vinovate de „disculparea sau justificarea genocidului şi apartheidului”.

Semnatarii menţionează, spre exemplu, Festivalul de Film de la Ierusalim şi Festivalul Internaţional de Filme Documentare DocAviv, care „continuă să colaboreze cu guvernul israelian”.

„Marea majoritate a companiilor israeliene de producţie şi distribuţie cinematografică, a agenţilor de vânzări, a cinematografelor şi a altor instituţii cinematografice nu au recunoscut niciodată pe deplin drepturile internaţionale recunoscute ale poporului palestinian în integralitatea lor”, au denunţat ei.

Semnatarii au adăugat că „există, totuşi, unele entităţi cinematografice israeliene care nu sunt complice”, fără a le numi.

„Răspundem apelului cineaştilor palestinieni, care au îndemnat industria cinematografică internaţională să refuze tăcerea, rasismul şi dezumanizarea”, au adăugat ei în acest text, printre ai cărui semnatari se numără Ava DuVernay, Riz Ahmed şi Josh O’Connor.

Acest apel la boicot vizează „complicitatea instituţională, nu identitatea”, nici indivizii de naţionalitate israeliană, se precizează în text.

Mai multe scrisori semnate de personalităţi din lumea filmului, a muzicii şi a literaturii au fost publicate de la atacul fără precedent comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în Israel şi de la ofensiva devastatoare israeliană lansată în Fâşia Gaza drept răspuns.

La sfârşitul lunii august, colectivul de cineaşti italieni Venice4Palestine a îndemnat festivalul oraşului să „adopte o poziţie clară şi lipsită de ambiguitate” împotriva acţiunilor Israelului, scrisoarea lor purtând 2.000 de semnături, inclusiv pe cea a lui Guillermo del Toro şi a lui Ken Loach.

Cu câteva luni înainte, la Cannes, aproximativ 900 de vedete au semnat o petiţie prin care denunţau „tăcerea” cu privire la „genocidul” din Gaza, printre acestea numărându-se preşedinta juriului, Juliette Binoche, Pedro Almodovar, Joaquin Phoenix şi Susan Sarandon.

Atacul de la 7 octombrie 2023, comis de comandouri Hamas infiltrate în sudul Israelului, a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Represaliile israeliene s-au soldat cu cel puţin 64.368 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas, dar ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU, notează AFP.