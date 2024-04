Zilele Botoșaniului, mutate la debutul campaniei electorale, cu un buget record: 500 de mii de lei / Consilier: ”Insistă să se facă campanie electorală pe bani publici” / Primăria: „Vom comunica atunci când vom avea ce”

Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a obținut votul aleșilor locali pentru organizarea Zilelor Municipiului la startul campaniei electorale, anunță Monitorul de Botoșani.

Proiectul presupunea o cheltuială de 500.000 de lei din bugetul local, o sumă semnificativ mai mare față de anii precedenți, dar pentru care reprezentanții primăriei nu garantează că nu va fi folosită în scop electoral.

Dacă în anii precedenți Zilele Orașului se organizau în perioada sărbătorii „Sfântului Gheorghe”, patronul spiritual al municipiului Botoșani, anul acesta, la propunerea primarului Cosmin Andrei, ar urma să se organizeze în perioada 9-12 mai, imediat după Paștele ortodox.

În acel weekend se dă şi startul campaniei electorale oficiale, care începe pe 10 mai.

„Nu am luat nici un considerent în calcul, pur și simplu așa am simțit că trebuie votat. Eu am susținut și cele două amendamente, numai că nu au trecut și am zis să nu fie cetățenii văduviți de acest eveniment. Mai mult, m-am gândit că parcul Cornișa merită un eveniment pentru a mai revigora activitatea de acolo. Atât, nimic altceva”, a declarat consilierul Maricel Maxim.

Contactată de reporterii „Monitorul”, consilierul USR Raluca Curelariu și-a manifestat, nemulțumirea în legătură cu perioada aleasă și a catalogat inițiativa ca fiind campanie electorală disimulată.

„Ce mă frapează pe mine cel mai tare e faptul că insistă să facă campanie electorală pe bani publici. Era corect ca acest festival să fie după alegeri, domnul primar și unii consilieri au considerat că asta e normalitatea în care ei vor să trăiască, dar nu este normalitatea în care eu vreau să trăiesc”, a spus Raluca Curelariu, consilier din partea USR.

Reprezentanții primăriei s-au rezumat la a transmite că „vom comunica atunci când vom avea ce”.