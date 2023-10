Ziarul american The New York Times își cere scuze pentru modul în care a relatat despre explozia de la spitalul din Gaza / Cele mai virale dezinformări în legătură cu incidentul tragic de săptămâna trecută

Cotidianul american The New York Times și-a cerut luni scuze pentru modul inexact în care a relatat despre explozia produsă marți la spitalul din Gaza.

„Pe 17 octombrie, The New York Times a publicat știrea despre o explozie la un spital din orașul Gaza, conducând reportajul cu afirmații ale oficialilor guvernamentali Hamas că un atac aerian israelian a fost cauza (exploziei – n.r.) și că sute de persoane au murit sau au fost rănite. Relatarea a inclus un titlu mare în partea de sus a site-ului web al The Times.

Ulterior, Israelul a negat implicația și a dat vina pe o rachetă lansată din greșeală de gruparea palestiniană Jihadul Islamic, care la rândul său a negat responsabilitatea. Oficialii americani și alți oficiali internaționali au declarat că dovezile lor indică faptul că racheta a venit de la poziții de luptă palestiniene.

Relatările inițiale ale cotidianului Times au atribuit revendicarea responsabilității israeliene oficialilor palestinieni și au menționat că armata israeliană a declarat că investighează explozia. Cu toate acestea, primele versiuni ale relatării – și importanța pe care a primit-o într-un titlu, o alertă de știri și canalele de socializare – s-au bazat prea mult pe afirmațiile Hamas și nu au precizat că aceste afirmații nu au putut fi verificate imediat. Reportajul a lăsat cititorilor o impresie incorectă cu privire la ceea ce se știa și la cât de credibilă era relatarea.

The Times a continuat să își actualizeze reportajul pe măsură ce au devenit disponibile mai multe informații, prezentând revendicările contestate ale responsabilității și menționând că numărul de morți ar putea fi mai mic decât cel raportat inițial. În decurs de două ore, titlul și alte texte din partea de sus a site-ului au reflectat amploarea exploziei și disputa privind responsabilitatea.

Având în vedere natura sensibilă a știrii în timpul unui conflict care se extinde și promovarea proeminentă de care a beneficiat, editorii Times ar fi trebuit să fie mai atenți la prezentarea inițială și să fie mai expliciți cu privire la informațiile care puteau fi verificate. Șefii redacției continuă să examineze procedurile în jurul celor mai mari evenimente de ultimă oră – inclusiv pentru utilizarea celor mai mari titluri din relatarea digitală – pentru a determina ce măsuri de protecție suplimentare ar putea fi justificate”.

Context

Există încă multe întrebări fără răspuns cu privire la explozia de marți, de la spitalul din Gaza, atribuită de lumea arabă Israelului. Euronews.com face o retrospectivă a celor mai virale afirmații false și a celor mai înșelătoare clipuri care au circulat online, în contextul în care dezinformarea cu privire la responsabilii pentru tragedie a inundat rețelele de socializare.

Explozia a zguduit Spitalul Baptist al-Ahli din orașul Gaza, ucigând sute de civili, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza. Numărul exact al morților rămâne neclar și neverificat. Niciuna dintre părți nu a revendicat responsabilitatea. Oficialii din Gaza au declarat că a fost cauzată de un atac aerian israelian, în timp ce Israelul a dat vina pe o rachetă lansată greșit de Jihadul Islamic Palestinian, un alt grup militant local puternic. Până vineri dimineață, încă nu este clar de unde a venit racheta.

Pe rețelele de socializare, confuzia a urmat, deoarece conturi false care se dau drept jurnaliști și oficiali guvernamentali au început să apară pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter.

Fals jurnalist Al-Jazeera

Un mesaj postat pe Twitter de o așa-zisă jurnalistă pe nume Farida Khan, care pretinde că lucrează pentru rețeaua de televiziune Al-Jazeera, a afirmat, într-o postare acum ștearsă, că a fost martoră la o rachetă Hamas care a lovit spitalul. Doar că nu Farida Khan lucrează pentru Al-Jazeera. Postul de televiziune a emis o declarație în care spune că acest cont pretinde în mod fals că este afiliat, dar nu are nicio legătură cu Al-Jazeera, cu opiniile sale sau cu conținutul său.

După cum au subliniat mai mulți utilizatori de social media, contul a fost creat în septembrie 2023 și până atunci postase despre politica indiană și cricket înainte de a începe brusc să posteze despre Gaza.

Un cont copiat al FDI stârnește confuzie online

Un alt cont fals care a provocat multă confuzie este cel care se dă drept Forțele de Apărare Israeliene (IDF). Tweetul viral în limba arabă a revendicat în mod grosolan responsabilitatea pentru explozie. Mesajul suna astfel: „Din cauza lipsei de echipamente și de personal, am decis să bombardăm spitalul pentru a le oferi o moarte prin eutanasie”. Deși este greu de imaginat că un cont oficial ar fi folosit un astfel de limbaj, postarea a fost distribuită masiv.

Cu toate acestea, un jurnalist de la BBC a observat că fotografia de profil folosită pe X nu corespundea cu logo-ul oficial al IDF. Singura pagină de socializare în limba arabă administrată de armata israeliană este cea a lui Avichay Adraee, un ofițer israelian responsabil cu comunicarea în limba arabă.

Avichay Adraee a postat pe Telegram spunând următoarele „Nu am publicat nicio declarație sau comentariu cu privire la spitalul din Gaza. Toate informațiile care circulă în numele meu provin din mass-media Hamas și sunt complet false”.

Mai multe videoclipuri învechite s-au răspândit pentru a arunca vina asupra exploziei

Susținătorii online ai Israelului au distribuit înregistrări video crezând că este o dovadă că o rachetă eșuată din Gaza s-a prăbușit în spital. Dar, după cum a subliniat un alt jurnalist BBC, acest videoclip este de fapt din 2022, deci nu are nicio legătură cu explozia care a avut loc marți în Gaza.

Miercuri, IDF a publicat o înregistrare a ceea ce spune că este o conversație interceptată între doi militanți Hamas care recunosc că spitalul a fost lovit de un proiectil lansat de Jihadul Islamic Palestinian. Cu toate acestea, nu este posibil să se verifice independent această afirmație. Într-un comunicat, Jihadul Islamic Palestinian a negat orice implicare și a dat vina pe Israel pentru explozie.