Zelenski s-a deplasat pe frontul din Harkov / Președintele ucrainean evocă o situaţie ”extrem de dificilă”, dar ”sub control”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă joi, într-o deplasare cu cabinetul său pe front, la Harkov, o situaţie ”extrem de dificilă”, însă care se află ”sub control” în această regiune, în care se află în desfăşurare, de săptămâna trecută, o ofensivă rusă, relatează AFP, transmite News.ro.

”În prezent, situaţia în regiunea Harkov, se află în mod global sub control”, anunţă el pe Telegram.

”Însă zona rămâne extrem de fificilă, iar de aceea ne consolidăm unităţile”, adaugă el.

Potrivit AFP, armata rusă a cucerit 278 de kilometri pătraţi în estul Ucrainei în decurs de o săptămână, în principal în această regiune.

L’armée russe a pris 278 km2 en une semaine dans l’est de l’Ukraine, essentiellement dans la région de Kharkiv. C’est son gain de territoire le plus important depuis un an et demi, selon une analyse de l’#AFP à partir de données fournies par l’Institut américain pour l’étude de… pic.twitter.com/i4klf2lHUU — Agence France-Presse (@afpfr) May 16, 2024

Aceasta este cea mai importantă cucerire teritorială a Rusiei de un an şi jumătate.

Autorităţile ucrainene acuză Rusia de încarcerea şi execuţia unor civili înîncarcerare, execuţii regiunea Harkov.