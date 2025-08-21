Zelenski consideră posibil un summit cu Putin şi propune trei locații: Elveţia, Austria sau Turcia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o întâlnire cu Vladimir Putin va fi posibilă după ce se vor stabili liniile generale ale unui acord cu Occidentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, menționând Elveția, Austria și Turcia ca țări care ar putea găzdui această reuniune, transmite AFP.

„Vrem să ajungem la o înțelegere privind arhitectura garanțiilor de securitate în termen de șapte până la zece zile. Și pe baza acestei înțelegeri, intenționăm să organizăm o întâlnire trilaterală” care să includă președintele american Donald Trump, a precizat liderul ucrainean.

„Considerăm că este corect (…) ca întâlnirea să aibă loc într-o Europă neutră”, a adăugat Zelenski. Organizarea acestei întâlniri la Budapesta „nu este ușoară”, având în vedere apropierea dintre Ungaria și Rusia, a subliniat președintele Ucrainei, care a exclus și alegerea Moscovei ca loc al întâlnirii.

„Rusia concentrează trupe în sudul ocupat al Ucrainei”

Volodimir Zelenski a indicat, de asemenea, că „Rusia concentrează trupe în partea ocupată a regiunii Zaporijia, în sudul Ucrainei, în vederea unei potențiale ofensive”.

Potrivit liderului ucrainean, Moscova transferă forțele sale din regiunea rusă Kursk către această zonă.

„China nu poate fi un garant al securității Ucrainei”

China nu poate fi un garant al securității Ucrainei în fața Rusiei, a precizat Volodimir Zelenski, referindu-se la sprijinul acordat de Beijing Moscovei.

„În primul rând, China nu ne-a ajutat să punem capăt acestui război încă de la început. În al doilea rând, China a ajutat Rusia prin deschiderea pieței dronelor”. „Nu avem nevoie de garanți care nu ajută Ucraina”, a adăugat el.

„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la UE”

Volodimir Zelenski a mai spus că i-a cerut lui Donald Trump să-l convingă pe premierul maghiar, Viktor Orban, să înceteze să blocheze deschiderea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

„I-am cerut președintelui Trump ca Budapesta să nu blocheze aderarea noastră la Uniunea Europeană. Președintele Trump a promis că echipa sa va lucra în acest sens”.

Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă cu o rază de acțiune de 3000 km

În final, Volodimir Zelenski a explicat că țara sa a testat cu succes o nouă rachetă cu o rază de acțiune de 3000 de kilometri, numită Flamingo.