Zelenski arată cum se apără ucrainenii de dronele Shahed: Militarii le distrug cu mitraliere montate în pick-up-uri / Folosirea unei rachete interceptoare de 2 milioane de dolari nu se justifică mereu

Președintele Volodimir Zelenski a publicat mai multe imagini cu militari ucraineni care trag cu mitraliere montate în pick-up-uri în drone Shahed folosite de ruși.

„Fiecare dronă rusească ‘Shahed’ distrusă înseamnă că sunt salvate vieți și că infrastructura critică este protejată. Aceasta este o muncă extraordinară a războinicilor noștri. Mulțumesc fiecărui luptător din grupurile mobile de apărare aeriană din regiunile lor de serviciu. Vă mulțumesc pentru că apărați cerul ucrainean!”, a scris Zelenski pe rețeaua de socializare X (fosta Twitter).

Each destroyed Russian „Shahed” drone means lives are saved and critical infrastructure is protected. This is a tremendous work of our warriors. I thank every fighter in mobile air defense groups across their duty regions. Thank you for defending the Ukrainian sky! pic.twitter.com/uWnDVCeYje

