Zeci de ruşi s-au adunat duminică la mormântul lui Alexei Navalni de la Moscova, pentru a-şi exprima simbolic votul pentru acesta

Zeci de ruşi s-au adunat duminică la mormântul lui Alexei Navalni de la Moscova, pentru a-şi exprima simbolic votul pentru regretatul politician al opoziţiei, în ultima zi a alegerilor prezidenţiale din Rusia, au arătat imaginile transmise la televiziune, transmite Reuters, transmite News.ro.

Some Russians have been taking their presidential ballots

to Alexey Navalny’s grave, writing in the opposition leader’s name and

placing them in the mountain of flowers that mourners continue to bring,

two weeks after Navalny’s funeral. Video from @smirusnews

pic.twitter.com/wnT0PMvnS0

—

Meduza in English (@meduza_en) March

17, 2024