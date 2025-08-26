Vulcanul Etna din Sicilia erupe din nou / A fost emisă o alertă pentru traficul aerian / Aeroportul internaţional din Catania este deocamdată deschis
Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), transmite marţi agenţia DPA, transmite Agerpres.
Institutul a raportat emisii puternice de cenuşă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălţimea norului de cenuşă nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marţi.
Autorităţile au ridicat alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Aeroportul internaţional din Catania a rămas deschis pentru moment.
Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa.
Acest vulcan erupe regulat şi este monitorizat constant, spectacolul erupţiilor sale atrăgând un număr mare de vizitatori.
