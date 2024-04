Vulcanii Noroioşi din Buzău, cartaţi 3D cu ajutorul tehnologiei FullWaver / Cercetătorii au aflat mai multe informații despre ce se află sub aceste fenomene spectaculoase

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a utilizat, în premieră, aparatură de ultimă generaţie pentru explorarea vulcanilor noroioşi din Geoparcul UNESCO „Ţinutul Buzăului”, transmite Agerpres.

Potrivit INCDFP, o echipă din cadrul Geo Edu Lab (Laboratorul de Geofizică Aplicată, Prevenire şi Educare) a cartat pentru prima oară 3D subsolul unui vulcan noroios din România, folosind o tehnologie geoelectrică de ultimă generaţie.

„Această abordare ne demonstrează că structura subterană a vulcanului corespunde doar parţial cu ce se vede la suprafaţă şi ne oferă o perspectivă nouă asupra acestor fenomene spectaculoase. În 2023, GeoEduLab, alături de echipa Iris Instruments, a realizat o campanie de măsurători în zona vulcanului Pâclele Mici. Campania a folosit aparatura FullWaver, o abordare inovativă a cartării geoelectrice folosită pentru prima dată în România, dar şi internaţional în acest scop”, transmite INCDFP.

Potrivit cercetătorilor institutului, noua tehnologie permite o cartare detaliată 3D a subsolului la o adâncime de peste 100 de metri.

„Vulcanii Noroioşi din Buzău nu sunt doar o atracţie turistică, ci şi un laborator natural fascinant. Ei joacă un rol important în ecologie, geologie şi chiar în studiul schimbărilor climatice. Dar studierea lor prin metode geoelectrice clasice este dificilă din cauza mediului subteran foarte conductiv, care disipă curentul. Aici intervine sistemul FullWaver, o aparatură de ultimă oră disponibilă în cadrul Laboratorului Mobil de Geofizică Aplicată din cadrul GeoEduLab. Această aparatură are capacitatea de a efectua sondaje geoelectrice detaliate, oferind informaţii 3D la adâncimi mari, de peste 100 m. Această tehnologie integrează o combinaţie puternică de caracteristici, inclusiv electrozi autonomi, modulul GPS pentru urmărirea exactă a locaţiei şi o sursă de mare putere”, informează instituţia de cercetare.

Institutul atrage atenţia că folosirea sistemului FullWaver a fost folosită în premieră naţională şi internaţională, urmând ca Vulcanii Noroioşi să facă obiectul unei noi sesiuni de cercetare detaliată.

„Această metodă a sistemului FullWaver nu a mai fost folosită în România şi nicăieri în lume, în acest scop. Cu ajutorul acestui sistem, am reuşit să cartăm geoelectric zona de sub vulcanul noroios Pâclele Mici. Rezultatele au fost publicate în jurnalul Applied Sciences. Echipa GeoEduLab a început un nou proiect pentru a explora în profunzime adâncimile vulcanilor noroioşi. Se vor folosi zboruri de dronă echipate cu senzori Lidar pentru a cartografia detaliat terenul, fotogrammetrie pentru a captura imagini de înaltă rezoluţie şi senzori termali pentru a detecta variaţiile de temperatură. În plus, se vor realiza măsurători seismice şi de gravimetrie. Achiziţia, procesarea şi integrarea acestor date este un proiect ambiţios care nu a fost realizat nicăieri în lume. Astfel, sperăm să înţelegem mai bine nu doar vulcanii din zona Buzău, ci şi procesele care stau la baza acestui tip de fenomen geologic din toată lumea”, transmite sursa citată.

Proiectul desfăşurat de INCDFP a presupus investigaţii ştiinţifice noninvazive şi s-a desfăşurat cu sprijinul Geoparcului UNESCO „Ţinutul Buzăului” şi al Agenţiei pentru Arii Protejate.