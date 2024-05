Vor complota Coreea de Nord și Rusia ca să-l ajute pe Trump să revină la Casa Albă?

Oficialii americani se pregătesc pentru o potențială acțiune militară nord-coreeană – posibil încurajată de președintele rus Vladimir Putin – în perioada premergătoare alegerilor americane din noiembrie, o mișcare concepută pentru a crea haos într-o altă parte a lumii pe măsură ce procesul electoral american se intensifică, au spus ei. Printre altele, susțin oficialii, nu este exclus ca Phenianul și Moscova să încerce să-l ajute pe Donald Trump să câștige confruntarea cu Joe Biden pentru Casa Albă.

Alianța Kim-Putin

Administrația Biden este din ce în ce mai îngrijorată de faptul că alianța militară tot mai strânsă dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea extinde considerabil capacitățile nucleare ale Phenianului și ar putea crește tensiunile în regiunea Asia-Pacific, au declarat șase înalți oficiali americani pentru NBC News.

Oficialii americani se pregătesc, de asemenea, ca Coreea de Nord să recurgă la unele dintre cele mai provocatoare acțiuni militare ale sale dintr-un deceniu în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din SUA, posibil la îndemnul lui Putin, au spus oficialii.

Publicitate electorală

Momentul, au spus ei, ar putea fi conceput pentru a crea tulburări într-o altă parte a lumii, pe măsură ce americanii decid cine se va afla în Biroul Oval în următorii patru ani.

“Nu avem nicio îndoială că Coreea de Nord va fi provocatoare în acest an. Este doar o chestiune de cât de provocatoare va fi” această acțiune, a spus un oficial din cadrul serviciilor de informații americane.

Oficiali din serviciile secrete de peste ocean cred că Putin furnizează Coreei de Nord submarine nucleare și tehnologie de rachete balistice în schimbul unei cantități mare de muniții pe care Phenianul o trimite Moscovei pentru a o folosi în războiul din Ucraina, au declarat oficialii americani.

Potrivit acestora, Coreea de Nord oferă Rusiei mai multe muniții decât Europa trimite guvernului de la Kiev, inclusiv milioane de obuze și proiectile de artilerie.

De exemplu, începând din octombrie trecut, Coreea de Nord a trimis Rusiei aproximativ 10.000 de containere, care ar fi putut include până la 3 milioane de proiectile de artilerie, potrivit cifrelor guvernului SUA.

Mai mult, Rusia a lansat zeci de rachete balistice nord-coreene împotriva Ucrainei din toamna trecută, a declarat un diplomat american în martie.

Oficialii de la Washington sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că Rusia ar putea ajuta Coreea de Nord să bifeze pașii finali necesari pentru a lansa primul său submarin capabil să lanseze o rachetă dotată cu focoase nucleare.

Reamintim că, în septembrie 2023, Coreea de Nord a dezvăluit un submarin, bazat pe un vechi model sovietic.

Oficialii americani au spus la momentul respectiv că Phenianul exagera cel mai probabil capacitățile navei. Printre altele, experții americani au indicat că submarinul mai are nevoie de tehnologie suplimentară înainte de a putea desfășura sau lansa o rachetă dotată cu arme nucleare.

În ciuda faptului că s-au oferit în mod repetat să înceapă discuțiile cu Phenianul fără nicio condiție prealabilă, SUA nu au avut un dialog semnificativ cu regimul Kim de trei ani, au spus oficialii de la Washington. Administrația Biden a contactat Coreea de Nord din nou în acest an, dar aceasta nu a răspuns.

Ce vrea Phenianul

Oficialii americani au spus că nu au o înțelegere completă clară a tipurilor de tehnologie pe care Rusia le furnizează Coreei de Nord. Spre deosebire de transferurile de arme care pot fi urmărite fizic, partajarea tehnologiei militare nu este la fel de ușor de detectat.

“Asistența tehnică de vârf din Rusia vine în forme care sunt într-adevăr foarte greu de monitorizat,” a spus un oficial înalt al administrației.

Oficialii americani au avertizat că muniția nord-coreeană este cel mai probabil veche și nesigură. Dar Coreea de Nord a trimis artileria într-un moment în care Ucraina se lupta cu lipsa stocurilor și trebuia să raționalizeze muniția, așa că ajutorul său militar a oferit Rusiei un avantaj pe câmpul de luptă.

Oficialii au spus că în schimbul muniției pe care o furnizează Moscova, Coreea de Nord dorește ca Rusia să îi furnizeze piese de rachete balistice, avioane, rachete, vehicule blindate și alte tehnologii avansate.

NBC News a scris, citând oficiali americani, că Coreea de Nord a continuat să-și avanseze programul de rachete în ultimele luni, inclusiv prin testarea unui motor cu combustibil solid pentru o rachetă hipersonică, precum și alte progrese incrementale. Toate acestea împreună au făcut programul său de rachete mai fiabil.

Phenianul a căutat de multă vreme să dezvolte o rachetă balistică cu rază lungă de acțiune capabilă să zboare mii de kilometri și apoi să reintre în atmosferă cu sarcina utilă intactă. Oficialii americani avertizează că Rusia ar putea să o ajute acum să bifeze pașii finali. O astfel de rachetă cu capacitate nucleară, care poate supraviețui reintrării în atmosferă, ar reprezenta o provocare semnificativă pentru sistemele de apărare antirachetă din SUA.

Oficialii americani au mai spus că activitatea la una dintre instalațiile de testare nucleară nord-coreeană s-a intensificat recent, ceea ce ar putea indica pregătiri pentru un alt test. Imaginile din satelit publicate în aprilie de Beyond Parallel, un proiect care examinează Peninsula Coreeană la Center for Strategic and International Studies din Washington, au indicat activitate intensă la tunelul nr. 3 de la instalația nucleară Punggye-ri.

Grupul a spus că “atât Statele Unite, cât și Coreea de Sud au evaluat că Coreea de Nord a finalizat toate pregătirile necesare pentru efectuarea unui al șaptelea test nuclear din tunel.”

NBC News a precizat că Administrația Biden se așteaptă de ceva vreme la un test nuclear din partea Phenianului. SUA au pregătit recent planuri de urgență pentru cum să răspundă dacă Kim întreprinde acțiuni agresive în zona demilitarizată cu Coreea de Sud sau atacă insulele sud-coreene de la graniță, ceea ce nu a mai făcut din 2010.

“Vom fi gata și pregătiți,” a spus înalt oficial al Administrației de la Washington, remarcând coordonarea americanilor cu Coreea de Sud și Japonia.

Oficialii americani au spus că sunt, de asemenea, îngrijorați de faptul că Moscova ar putea ajuta Coreea de Nord cu fabricarea de arme pe plan și chiar să creeze un parteneriat pentru o bază industrială de apărare.

În contextul în care Putin va vizita Coreea de Nord pentru a se întâlni cu Kim în săptămânile următoare, oficialii americani se așteaptă ca aceștia să consolideze un nou acord pentru extinderea transferurilor de tehnologie militară către Phenian.

“2024 nu va fi un an bun,” a spus Victor Cha, vicepreședinte departamentului pentru Asia și Coreea la Center for Strategic and International Studies. “Va fi ca datul pe un montagne russe.”

“Surpriza din octombrie”

Indiferent dacă Putin îl încurajează sau nu pe Kim să întreprindă acțiuni provocatoare menite să creeze așa-numita “surpriză din octombrie” la alegerile prezidențiale din SUA, un al doilea oficial înalt al administrației a spus că Rusia ar putea ezita să facă un astfel de pas. Oficialul a afirmat că Beijingul, care s-a apropiat și de Rusia și l-a ajutat pe Putin să-și desfășoare războiul în Ucraina, nu vrea de obicei instabilitate în regiune, iar Moscova ar putea, prin urmare, să ezite să se implice înaintea alegerilor din America.

Cu toate acestea, oficialii americani recunosc că există multe despre alianța Rusia-Coreea de Nord pe care nu le știu.

Tensiunile crescute în regiunea Asia-Pacific ar urma să apară după ce alte două războaie au izbucnit de la preluarea mandatului de președinte de către Biden: unul în Ucraina și celălalt între Israel și Hamas.

Trump a susținut că ambele războaie sunt rezultatul conducerii lui Biden și ele nu s-ar fi declanșat dacă ar fi fost în funcție. Oficialii de la Casa Albă Biden contestă vehement această afirmație.

Experții cred că relația din ce în ce mai strânsă dintre Putin și Kim reprezintă o schimbare majoră față de momentul în care Rusia colabora cu SUA în încercarea de a ține în frâu Coreea de Nord. Acum, Moscova își folosește dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU pentru a oferi Phenianului acoperire pentru a se sustrage sancțiunilor internaționale menite să-i constrângă programul nuclear.

“Aceasta este o schimbare enormă,” a spus un alt oficial înalt din Administrația de la Washington.

Rusia și Trump

Reamintim că oficialii din serviciile de informații americane au acuzat Rusia că a intervenit în alegerile din 2016 pentru a-l ajuta pe republicanul Trump să ajungă la Casa Albă, învingând-o pe democrata Hillary Clinton. Acuzațiile lor nu au fost însă susținute de dovezi concrete, iar ancheta procurorului special Robert Mueller nu a lămurit acest subiect. (https://www.justice.gov/archives/sco/file/1373816/dl)

Administrația Biden a avut relații tensionate cu Rusia, iar acestea s-au prăbușit aproape complet după ce Moscova a invadat Ucraina în 2022.

De asemenea, trebuie spus că postul de televiziune NBC News este cunoscut pentru partizanatul său în favoarea Partidului Democrat și în criticarea constantă a dreptei americane. (De altfel, instituția media a fost una care a promovat constant materiale despre “relația Trump-Rusia” și a descris drept “dezinformare rusească” știrile despre laptopul lui Hunter Biden, fiul președintelui democrat, deși acesta s-a dovedit a fi real).

Mai mult, canalul de televiziune promovează constant narațiuni și declarații oferite „pe surse” de serviciile de infomații de peste ocean, precum și de Administrația Biden. De aceea unii experți cred că materialul despre “surpriza din octombrie” pregătită de Rusia și Coreea de Nord trebuie privit cu o doză de scepticism.

De partea sa, echipa electorală a lui Trump a respins acuzațiile din articol. Steven Cheung, un purtător de cuvânt al campaniei republicanului, a declarat că “singura ‘surpriză din octombrie’ va fi privirea șocată” a ziariștilor americani atunci când Trump va câștiga alegerile din 5 noiembrie.

2020 redivivus

În acest context, reamintim că competiția pentru Biroul Oval din acest an este o reeditare a cursei din 2020, după ce Biden și Trump s-au instalat confortabil în fruntea listelor de candidați prezidențiabili din Partidul Democrat, respectiv Partidul Republican. Cei doi politicieni nu mai așteaptă decât convențiile naționale ale partidelor lor pentru a primi binecuvântarea oficială pentru Casa Albă, alegerile urmând să aibă loc la 5 noiembrie.

În acest moment, sondajele de opinie indică faptul că un meci Biden-Trump 2.0 va fi o cursă foarte strânsă. Președintele Biden se află în urma lui Trump cu aproximativ 1,2 puncte procentuale în media sondajelor de opinie naționale, ceea ce îl plasează cu aproximativ șase puncte în urmă față de locul în care se afla în ziua alegerilor din 2020.

Astfel, agregatorul de sondaje RealClearPolitics arăta duminică seara că Trump era cotat la 47,5% în media sondajelor naționale, în timp ce Biden avea 46,4%, cu o diferență de 1,1% între ei, după ce democratul a pierdut teren semnificativ în rândul alegătorilor negri, hispanici și asiatici. În mod surprinzător, Trump pare să fi câștigat mai mult teren printre alegătorii negri și hispanici cu studii universitare decât cu membrii mai puțin educați ai acestor grupuri.

De asemenea, Trump și-a sporit sprijinul mai mult în rândul femeilor decât al bărbaților.

În plus, republicanul avea un avantaj de 3,2 puncte procentuale în fața democratului în statele swing, considerate cruciale în bătălia electorală, respectiv 47,6% față de 44,4%.

Astfel, Trump conduce în toate cele șapte state unde se consirederă că se va da lupta finală între el și democrat: 47,4% la 47,3% în Wisconsin (+0,1%), 47,9% la 43,8% în Arizona (+4,1%), 48,5% la 44,5% în Georgia (+4%), 46,1% la 45% în Michigan (+1,1%), 47,8% la 45,5% în Pennsylvania (+2,3%), 47,7% la 42,7% în Carolina de Nord (+5%) și 47,5% la 42,2% în Nevada (+5,3%).

De asemenea, Trump este cotat cu un avans de 1,5% și de cei de la proiectul 538 al analistului Nate Silver, respectiv 41,4% la 39,9%.

Surse: NBC News, Newsweek, crsreports.congress.gov, unmission.gov, csis.org, RealClearPolitics, fivethirtyeight.com